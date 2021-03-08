Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,50 artışla 1.549,62 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,64 puan ve yüzde 0,50 değer kazanarak 1.549,62 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,27 ve holding endeksi yüzde 0,41 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,24 ile tekstil, deri, tek gerileyen ise yüzde 0,13 ile turizm oldu.
Geçen hafta dünya borsalarından pozitif ayrışan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 4,80 yükseliş kaydetti. Hafta içinde analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1.550 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, cuma günü, bir önceki gün kapanışına göre yüzde 0,26'lık artışla 1.541,98 puandan günü tamamladı.