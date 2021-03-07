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    Kadın girişimciye komisyon müjdesi: Yüzde 50 indirime gidilecek

    (ETİD) Başkan Yardımcısı ve PttAVM Genel Müdürü oğlu, e-ticarette kadınların daha fazla yer almasını beklediklerini belirtti.

    Kadın girişimciye komisyon müjdesi

    Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı ve PttAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, e-ticarette kadınların daha fazla yer almasını beklediklerini belirtti.

    'ne özel kadın girişimcileri desteklemek için site olarak komisyon indirimine gideceklerini aktaran Çevikoğlu, "Mart ayı boyunca yeni mağaza açacak kadın girişimcilerimiz için komisyon oranlarımızda yüzde 50 indirime gideceğiz. Bu girişimcilerimiz 3 ay boyunca indirimli komisyon oranlarından yararlanmış olacak. Kampanyadan halihazırda bünyemizde satış yapan kadın girişimcilerimiz de yararlanacak. Bu yolla daha çok kadın girişimcimizi e-ticaret ile tanıştırarak destek olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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