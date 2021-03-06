6-7 Mart AVM, kafeler, restoranlar açık mı? Hafta sonu kafeler açık mı kapalı mı?

Kafeler açık mı kapalı mı? 6-7 Mart AVM kafeler restoranların açık olup olmadığı merak ediliyor. Kafeler ve restoranlar açık mı sorusunun cevabı arama motorlarında sorgulanıyor. Hafta sonu Cumartesi ve Pazar günlerini kapsayan sokağa çıkma yasağı haftalardır uygulanıyordu. Kafe ve restoranların açılmasına da izin verilmiyor. Peki kafeler açık mı kapalı mı?
HAFTA SONU KAFELER AÇIK MI?
Yeni düzenleme ile yeme içme yerleri düşük, orta, yüksek risk gruplarına göre belirlenen kapasite oranlarına göre 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek ve Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşulları göz önünde bulundurularak açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde yüzde 50 kapasite sınırlaması ile hizmet verecek.
Saat 19.00-21.00 saatleri arasında paket servis ve gel-al hizmeti devam ederken, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis hizmeti verilecek. Çok yüksek risk grubunda yer alan illerde bulunan yeme içme yerleri, 10.00-20.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek olup ayrıca iş yeri içerisinde hizmet sunamayacaklar.
Ayrıca kafelerde müşteriler HES kodu kontrolü olmadan misafir edilemeyecek. Bu nedenle tüm müşteriler için HES kodu kontrolü yapılacak ve belirlenen kurallar dışında hizmet verilmesine müsaade edilmeyecek.
6 MART SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına göre; vakaların en az ve orta olduğu mavi ve sarı renkler ile kodlanan illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı artık uygulanmayacak. Vatandaşlar sabah 05.00'ten akşam 21.00'e kadar dışarı çıkabilecek.
Vaka sayılarının yüksek ve çok yüksek olduğu turuncu ve kırmızı kodlu illerde ise cumartesi günü sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak. Cuma akşam 21.00'de başlayan yasak cumartesi sabahı 05.00'te sona erecek. Vatandaşlar cumartesi 21.00'e kadar dışarı çıkabilecek. Cumartesi akşamı 21.00'de başlayacak olan sokağa çıkma yasağı pazartesi 05.00 itibarıyla sona erecek.