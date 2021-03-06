6-7 Mart AVM, kafeler, restoranlar açık mı? Hafta sonu kafeler açık mı kapalı mı?

HAFTA SONU KAFELER AÇIK MI?

Yeni düzenleme ile yeme içme yerleri düşük, orta, yüksek risk gruplarına göre belirlenen kapasite oranlarına göre 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek ve Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşulları göz önünde bulundurularak açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde yüzde 50 kapasite sınırlaması ile hizmet verecek.

Saat 19.00-21.00 saatleri arasında paket servis ve gel-al hizmeti devam ederken, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis hizmeti verilecek. Çok yüksek risk grubunda yer alan illerde bulunan yeme içme yerleri, 10.00-20.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek olup ayrıca iş yeri içerisinde hizmet sunamayacaklar.