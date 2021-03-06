Mart ayının gelmesiyle birlikte ihtiyaç kredisinde hangi bankaların kampanya yaptığı nakit ihtiyacı olanlar tarafından sorgulanıyor. Bankaların kimisi 50, kimisi 75, kimisi de 100 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi veriyor. Ancak 75 bin liraya kadar 36 ay vade ile cazip kredi fırsatı çok tercih edilenler arasında. İhtiyaç kredisi teklifleri arasında Enpara'nın %1,65 faiz oranı ile en az 1.000 TL, en fazla 75.000 TL olarak, 36 aya kadar vadelerle kredi imkanı dikkat çekenlerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Kredi kampanyasında yer alan bilgilere göre dosya masrafı, ücret veya komisyon talep edilmiyor. Ayrıca Ziraat Bankası 1,64 tüketici kredi faiz oranıyla en uygun teklifler arasında bulunuyor.

ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ

Ziraat Bankası'nda tüketici kredisi faiz oranı 1,54. Bankanın resmi internet sitesinde yer alan örnek hesaplamada 15 bin liranın 36 ay vade ile geri ödemesi aylık 574 lira oluyor.