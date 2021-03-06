Mart ayının gelmesiyle birlikte ihtiyaç kredisinde hangi bankaların kampanya yaptığı nakit ihtiyacı olanlar tarafından sorgulanıyor. Bankaların kimisi 50, kimisi 75, kimisi de 100 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi veriyor. Ancak 75 bin liraya kadar 36 ay vade ile cazip kredi fırsatı çok tercih edilenler arasında. İhtiyaç kredisi teklifleri arasında Enpara'nın %1,65 faiz oranı ile en az 1.000 TL, en fazla 75.000 TL olarak, 36 aya kadar vadelerle kredi imkanı dikkat çekenlerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Kredi kampanyasında yer alan bilgilere göre dosya masrafı, ücret veya komisyon talep edilmiyor. Ayrıca Ziraat Bankası 1,64 tüketici kredi faiz oranıyla en uygun teklifler arasında bulunuyor.
ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ
Ziraat Bankası'nda tüketici kredisi faiz oranı 1,54. Bankanın resmi internet sitesinde yer alan örnek hesaplamada 15 bin liranın 36 ay vade ile geri ödemesi aylık 574 lira oluyor.
GARANTİ BBVA İHTİYAÇ KREDİSİ
Garanti Bankası'nda 36 aylık vadeyle 15 bin liradaki ihtiyaç kredisi faiz oranı 1,93. 25 bin liradaki faiz oranı ise 1,84 olarak değişim gösteriyor.
50 bin liralık kredinin ihtiyaç kredisi faiz oranı 1,64 ve aylık taksit tutarı 1.951,58 TL olarak karşımıza çıkıyor.
100 bin lirada 36 ay vadede ise 1,49 oran karşımıza çıkıyor ve aylık taksit tutarı 3.790 lira.
AKBANK İHTİYAÇ KREDİSİ
Akbank'ta ihtiyaç kredisinde 36 ay vadeyle 10 bin lira kredinin faiz oranı 1,90 olarak görülüyor. Aylık taksit tutarı ise 410 lira 19 kuruş.
25 bin lira kredi, 36 ay vadenin faiz oranı 1,74. Aylık taksit tutarı 994,74 TL.
50 bin lira kredi, 36 ay vadenin faiz oranı 1,56. Aylık taksit tutarı 1.921,55 TL.