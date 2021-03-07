Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Mollakara köyünde tespit edilen altın rezervinin 2022 yılında çıkarılmaya başlanacağı bildirildi. Diyadin Kaymakamı Alper Balcı, tespit edilen 2 bölgede ilk altın dökümüne 2022'de başlanmasının planlandığını ve yapılacak yatırımla bölgede bin kişilik bir istihdam alanının da oluşacağını kaydetti.
TMSF Başkanı Muhittin Gülal'ın Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Mollakara köyünde tespit edilen altın rezervi ile ilgili son açıklaması köy ve bölge halkının heyecanını ikiye katladı. Gülal, bölgede keşfedilen altının çıkarılmasına yönelik hazırlıklara başladıklarını ve en az 300 milyon dolarlık yatırım yapılarak, bin kişiye istihdam sağlanacağını ifade etti. Gülal'ın bu açıklamaları bölgede büyük sevinç yarattı. Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı yaptığı açıklamada, bölgede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile çalışmaların hızlandırıldığını ve maden arama çalışmalarının tamamlandığını söyledi. Tespit edilen 2 zonda, 2022 yılında ilk altın dökümüne başlamayı planladıklarını belirten Balcı, yapılacak yatırımla bölgede bin kişilik bir istihdam alanının da oluşacağını kaydetti.
"YAKLAŞIK 1-5 MİLYAR DOLARLIK BİR ALTIN REZERVİNİ ÇIKARMAYI PLANLIYORUZ"
Balcı, "Diyadin'de altın rezervi sondaj çalışmalarımıza başladık. Arama amaçlı sondaj çalışmalarımız bitti. Bu çalışmalar sonucunda Mollakara köyümüzde 2 tane zon tespit edildi. Burada bin kişilik bir istihdam hedeflemekteyiz. Bu tespit edilen 2 zonda yaklaşık 10 yıllık bir planlama yapıyoruz. Bunu da düşündüğümüzde yaklaşık 1,5 milyar dolarlık bir altın rezervini çıkarmayı planlıyoruz. Sayın Valimiz Osman Varol'un başkanlığında yaptığımız çalışmalarla mayıs ayında temel atmayı düşünüyoruz. 2022 yılında da altın dökümüne inşallah başlayacağız. Biz Diyadin olarak hazır bir şekilde bekliyoruz. Bütün vatandaşlarımızla büyük bir heyecanla Koza Altın İşletmeleri'ni Diyadin'e bekliyoruz" dedi.