Ve netleşti! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son olacağı açıklanmıştı: Kısa çalışma, ücretsiz izin, işten çıkarma yasağı...

Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı kısa çalışma düzenlemesiyle ilgili yapılacak son dakika açıklamalarda. Mart ayında son kez verileceği açıklanan kısa çalışma ödeneğinin uzatılması hakkında alınan karar önümüzdeki günlerde duyurulacak. Ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağının ise bir iki ay daha uzatılması bekleniyor. Kısa çalışma ve ücretsiz izin uygulamasını bitiren işletmelere de, normalleşme desteği sağlanıyor. Prim desteği olarak uygulanan destek ile normalleşen işverenlere işçi başına günlük 44.72 TL, aylık bin 341.56 TL'ye kadar ücret ödeniyor. Fakat yasaya göre, destek ödemeleri en fazla Haziran ayı sonuna kadar verilebiliyor. Kulislerde ise, istihdamı korumak için, normalleşme desteğinin süresinin uzatılması için adım atılabileceği konuşuluyor.