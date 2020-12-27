Ama ihracatımıza baktığımızda yıllık ortalama 4-4,5 milyar dolarlık bir ihracatımız var maden ürünlerinden hammadde ürünlerinden. İthalatımızla ülkede yeterli olmayan hammadde ürünlerini ithal ediyoruz ya da yeteri kadar üretemediğimizi açığımızı yurt dışından tamamlıyoruz. Aşağı yukarı 4,5 milyar dolarlık ihracatımıza karşılık 6-6,5 milyar dolarlıkta ithalatımız var. Yani hammadde sektörü açısından baktığımızda 2 milyar dolarlık bir ticaret açığı söz konusu yurt dışı açısından.

Altın hariç konuşuyorum çünkü altını rakamların içine dahil ettiğimizde maalesef tabi bunlar bizim aleyhimize gelişiyor. Altında uzun yıllar ortalaması baktığımızda son 10 yılda yaklaşık 200 ton civarında altın ithalatı yapmışız. Üretimimiz ne? Geçtiğimiz yıl rekor kıldık 38 tonla, bu sene inşallah 40 tonu geçecek salgına rağmen bu 40 tonunu üretimine geçeceğiz. Ama 2000'li yılların başında bizim altın üretimimiz neredeyse sıfır kilogram mertebesindeydi.