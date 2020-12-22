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SON DAKİKA! Ülkelerin güncel altın rezervleri belli oldu! Dünya Altın Konseyi açıkladı! Hangi ülkenin ne kadar altını var?

Türkiye 6,5 milyar dolarlık yeni altın rezervi buldu. Bilecik'te bulunan altın rezervi haberi güne damga vururken, bölgedeki çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Türkiye'nin yeni altın rezervi bulduğu haberi sonrası, ülkelerin altın rezervleri merak konusu oldu. Peki hangi ülkenin ne kadar altını var? Türkiye'nin ne kadar altını var? İşte Dünya Altın Konseyi'nin açıkladığı ülkelerin altın rezervleri...

22.12.2020 16:54 - Son Güncelleme: 22.12.2020 16:54
SON DAKİKA! Ülkelerin güncel altın rezervleri belli oldu! Dünya Altın Konseyi açıkladı! Hangi ülkenin ne kadar altını var?

Dünya Altın Konseyi ülkelerin altın rezervini açıkladı. Türkiye en yüksek altın rezervine sahip ülkelerden biri olarak öne çıkıyor. İşte Türkiye'nin dünya ülkeleri arasındaki sırası ve altın rezerv miktarları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA! Ülkelerin güncel altın rezervleri belli oldu! Dünya Altın Konseyi açıkladı! Hangi ülkenin ne kadar altını var?

Ürdün: 38,3 ton

SON DAKİKA! Ülkelerin güncel altın rezervleri belli oldu! Dünya Altın Konseyi açıkladı! Hangi ülkenin ne kadar altını var?

Bulgaristan: 40,3 ton

SON DAKİKA! Ülkelerin güncel altın rezervleri belli oldu! Dünya Altın Konseyi açıkladı! Hangi ülkenin ne kadar altını var?

Bolivya: 42,5 ton

SON DAKİKA! Ülkelerin güncel altın rezervleri belli oldu! Dünya Altın Konseyi açıkladı! Hangi ülkenin ne kadar altını var?

Belarus: 43,6 ton

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