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SON DAKİKA! Ülkelerin güncel altın rezervleri belli oldu! Dünya Altın Konseyi açıkladı! Hangi ülkenin ne kadar altını var?

Türkiye 6,5 milyar dolarlık yeni altın rezervi buldu. Bilecik'te bulunan altın rezervi haberi güne damga vururken, bölgedeki çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Türkiye'nin yeni altın rezervi bulduğu haberi sonrası, ülkelerin altın rezervleri merak konusu oldu. Peki hangi ülkenin ne kadar altını var? Türkiye'nin ne kadar altını var? İşte Dünya Altın Konseyi'nin açıkladığı ülkelerin altın rezervleri...

22.12.2020 16:54 - Son Güncelleme: 22.12.2020 16:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





