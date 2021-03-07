Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 08.03.2021 08:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.03.2021 08:30
    ABONE OL

    3 ay ödemesiz... Acil nakit ihtiyacı varsa... , ve ası'ndan yüzleri güldürecek haber geldi!

    Ekonomik olarak zor günler yaşayan vatandaşa ve esnafa müjdeli haber verildi. Acil nakit ihtiyacı olan ve larını karşılamak için kredi çekmek isteyen kişileri ilgilendirmektedir. Aynı zamanda ev araç alma düşünceleri de bulunmaktadır. Faiz oranlarının yükselmesi birçok insanı kredi çekme konusunda tereddütte düşürmüştür. Bu süreçte birçok insan kredi çekme durumunu ertelemektedir. Bizzat bankaya giderek ilgili müşteri temsilcisi ile iletişime geçip anında başvuru yapabilirsiniz. Bu başvuru akabinde şartların uygun görülmesi takdirde kimi zaman hemen krediniz sonuçlanır. Kimi zaman ise 2 iş günü içerisinde başvuru sonuçlanır.

    takvim.com.tr
    Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası'ndan yüzleri güldürecek haber geldi!

    Ekonomik olarak güç günler yaşayan vatandaşa ve esnafa müjdeli haber verildi. Acil nakit gereksinimi olan ve gereksinimlerini karşılamak için kredi çekmek isteyen bireyleri ilgilendirmektedir. Güç günler geçirdiğimiz şu günlerde kamunun dev bankaları vatandaşların yanında olmaya çalışıyor. Bir hayli insan acil nakit lüzumundan dolayı kredi çekmek istiyor. İhtiyaç kredisi, acil paraya sıkışmanız durumunda Türkiye'de hizmet veren bankalardan vadeli (taksitli) ödeme yolu ile aldığınız borç ödeneğidir. Bu ödenek, sizlere uygun bulunduğunuz takdirde bankalar tarafından sıcağı sıcağına verilebilir. Türkiye genelinde sunulan ihtiyaç kredisi standartları şuan için maksimum 50.000 TL dolaylarındadır.

    Kamunun devleri Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bank uygun faiz oranlarıyla kişilere kredi sunuyor. Kredisini sunarken vatandaşa rahat nefes aldıracak, kredi fırsatı şeklinde duygularını yaptılar. Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası'ndan gelen son güncel faiz oranları da duyuruldu. Kredi çekmek isteyen herkes için uygun faiz oranlı kredi fırsatları geliyor.

    Ayrıca krediyi çekip 3 aya kadar erteleme fırsatınız da bulunmaktadır. İhtiyaç kredisi, taşıt kredisi ve konut kredisi fırsatları sizler için düzenlendi ve faiz oranları sizlere rahatlatacak.

    Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası güncel faiz oranları nelerdir?

    Bu zorlu günlerde vatandaşın yanında olup onlara destek olmaya çalışan kamu bankaları vatandaşa 5 farklı destek sunmaktadır. Emekli kredisi, çalışan kredisi, konut kredisi, araç kredisi, ihtiyaç kredisi. Konut kredisinde en düşük faiz oranı 1.47 dir. Tüketici kredilerinde en düşük faiz oranı 1.58' dir. Araç kredisinde en düşük faiz oranı 1.41'dir.

        Sizler de bankaları resmi internet sayfalarını ziyaret ederek kredi ve paketleri hakkında daha detaylı bilgi alabilir. Kredi başvurularınızı internet sayfaları üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Dilerseniz başvurularınızı mobil uygulamalar üzerinden, internet bankacılığı üzerinden, müşteri hizmetleri merkezinden ve kimlik belgelerimiz de birlikte şubeleri uğrayarak başvuru sağlayabilirsiniz.

        Kamu Bankaları Düzenleme Yaptı

        Faiz oranlarının yükselmesi birçok insanı kredi çekme konusunda tereddütte düşürmüştür. Bu süreçte birçok insan kredi çekme durumunu ertelemektedir. Kamunun devleri Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bank uygun faiz oranlarıyla kişilere kredi sunuyor. Kredisini sunarken vatandaşa rahat nefes aldıracak, kredi fırsatı şeklinde duygularını yaptılar. Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası'ndan gelen son güncel faiz oranları da duyuruldu.

        Kredi çekmek isteyen herkes için uygun faiz oranlı kredi fırsatları geliyor. Ayrıca krediyi çekip 3 aya kadar erteleme fırsatınız da bulunmaktadır. Bu zorlu günlerde vatandaşın yanında olup onlara destek olmaya çalışan kamu bankaları vatandaşa 5 farklı destek sunmaktadır.

        Kamu bankaları pandemi süresinde vatandaşlardan tam not aldılar. Bunun sebebi olarak en kritik ve zorlu süreçlerde bizlere en iyi desteği sağlayan ve neredeyse sıkıntısı bulunmakta olan tüm vatandaşlara gerekli yardımı sağlayan kamu bankaları bu ve önceki hizmetlerinden dolayı vatandaşlar nazarında olumlu değerlendirildi.


            İhtiyaç kredisi, acil paraya sıkışmanız durumunda Türkiye'de hizmet veren bankalardan vadeli (taksitli) ödeme yolu ile aldığınız borç ödeneğidir. Bu ödenek, sizlere uygun bulunduğunuz takdirde bankalar tarafından sıcağı sıcağına verilebilir. Türkiye genelinde sunulan ihtiyaç kredisi standartları şuan için maksimum 50.000 TL dolaylarındadır. Bunun dışında bankalar, farklı kredi modellerinde sizlere hizmet sunar.

            İhtiyaç kredi, yeni yasalara göre maksimum 36 ay vadeli olarak alınabilir. Alacağınız kredinin taksitlendirmesini sıcağı sıcağına alabilirsiniz. Ödemelerin gecikmesi, kredi notu açısından olumsuz bir etki anlamına gelir.

            BANKADAN KREDİ BAŞVURUSU

            Bizzat bankaya giderek ilgili müşteri temsilcisi ile iletişime geçip anında başvuru yapabilirsiniz. Bu başvuru akabinde şartların uygun görülmesi takdirde kimi zaman hemen krediniz sonuçlanır. Kimi zaman ise 2 iş günü içerisinde başvuru sonuçlanır.

            İNTERNET BANKACILIĞI İLE KREDİ BAŞVURUSU

            İnternet bankacılığı, günümüzde sunulan en iyi imkanlardan birisi olarak dikkatleri çeker. Hangi bankadan almak istiyorsanız o bankanın internet bankacılığı hesabınıza giriş yapıp başvuru yapabilirsiniz. Online kredi imkanı sunan bir banka ise anında sonucunuzu alabilirsiniz. Kimi zaman bu süreç 2 iş günü sürebilir.

            MOBİL BANKACILIK UYGULAMALARI İLE KREDİ BAŞVURUSU

            İnternet bankacılığı kadar kullanışlı seçeneklerden bir diğeri de mobil bankacılık uygulamaları ile kredi başvurusudur. Kredi notunuz yüksek ise anında krediniz onaylanır ve online olarak hesabınıza alabilirsiniz. Sonuçlanma süreci bu noktada 2 iş günü sürebilmektedir.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Ekonomi 3 ay ödemesiz... Acil nakit ihtiyacı varsa... Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası'ndan yüzleri güldürecek haber geldi!
                Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ