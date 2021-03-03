Son dakika: Yeme-içme, turizm, kırtasiye... Kontrollü normalleşme piyasaya milyarlarca TL'lik hareket katacak

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu kontrollü normalleşme haberi ile yeme-içme, turizm, kırtasiye gibi sektörlerde hareket başladı.
Eğitim-öğretime başlanacak olması özellikle kırtasiye sektörüne yeni sezon ivmesi kazandıracak. Düğünlere birer saatlik izin ise şimdi olmasa dahi yaz sezonu için rezervasyonları artıracak.
ESNAFIN YÜZÜ GÜLDÜ
Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın yüzünün güldüğünü söyledi. Palandöken, "Kontrollü normalleşmeyle restoran, kafelerin yanı sıra okulların ve kantinlerin açılması tedarik zincirine canlandıracak.