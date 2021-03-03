Son dakika: Yeme-içme, turizm, kırtasiye... Kontrollü normalleşme piyasaya milyarlarca TL'lik hareket katacak

Bu dönemde hem esnafın hem de vatandaşın virüse karşı bilinçlendiğini anlatan Palandöken, "Herkes artık maske ve mesafenin önemini çok iyi kavradı. Eğer dikkat edilmezse faturasını yine esnaf ödüyor. O nedenle hem vatandaşımız hem de esnafımız maksimum hassasiyet gösterecek" şeklinde konuştu.