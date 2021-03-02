Yeni normalde ilk gün! AVM'lerdeki yemek katları doldu taştı

Yemek yemek için AVM'ye gelen Serkan Uladağ, "Oturarak yemek yemek gerçekten mutluluk. Daha önce alıp ayaküstü yiyorduk. Büyük bir lüksmüş gerçekten. Farklılık her zaman mutlu ediyor. Umarım böyle devam eder" dedi. Kübra Kayaoğlu ise özellikle bu durumun esnaf için mutluluk verici olduğunu dile getirirken, "Geldiğimizde garipsedik zaten alıp gideceğiz diye düşündük ama oturup yiyebildik" diye konuştu.