Yeni normalde ilk gün! AVM'lerdeki yemek katları doldu taştı

Kontrollü normalleşme sürecinde yüksek riskli iller dışında tüm illerde kafe, restoran ve pastaneler açıldı. Oturarak müşteri kabul edilmesi kararının ilk gününde AVM'lerin yemek katı doldu taştı.
Dün yapılan kabine toplantısının ardından kontrollü normalleşme adımları çerçevesinde restoran ve kafeler çok yüksek riskli iller dışında, Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 07.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında, yüzde 50 kapasiteyle sürdürebilecek. Yasağın kalkmasının ardından yüksek riskli iller içerisinde yer alan İstanbul'da da kafe ve restoranlar açıldı. Kontrollü normalleşmenin ilk gününde AVM'lerin yemek katı müşterilerle doldu taştı.
"OTURARAK YEMEK YEMEK GERÇEKTEN MUTLULUK"
Çoğunlukla AVM çalışanları ve yakında çalışanların yemek yemek için gediği görüldü. Kimi vatandaşar kontrollü normalleşmeden memnun olduğunu dile getirirken kimileri ise erken bir karar olduğunu ifade etti.
Yemek yemek için AVM'ye gelen Serkan Uladağ, "Oturarak yemek yemek gerçekten mutluluk. Daha önce alıp ayaküstü yiyorduk. Büyük bir lüksmüş gerçekten. Farklılık her zaman mutlu ediyor. Umarım böyle devam eder" dedi. Kübra Kayaoğlu ise özellikle bu durumun esnaf için mutluluk verici olduğunu dile getirirken, "Geldiğimizde garipsedik zaten alıp gideceğiz diye düşündük ama oturup yiyebildik" diye konuştu.