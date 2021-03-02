Yeni tip koronavirüs tedbirleri nedeniyle 20 Kasım tarihinde hizmetleri sınırlandırılan veya kapatılan kafe ve restoranlarda 102 gün sonra yeniden müşteri kabul edilmeye başlandı.
AYLAR SONRA HİZMET VERMEYE BAŞLADILAR
Başkan Erdoğan'ın yeni uygulamaları açıklamasının ardından sabah 07.00 itibariyle müşteriler gelmeye başladı. Aylar sonra yeniden mekanda hizmet vermeye başlayacak dükkan sahipleri, Temizlik ve ürünlerin hazırlığı için sabahın ilk saatlerinden itibaren çalıştı.
Sabah'ın haberine göre, İstanbul Boğazı'nın tarihi çay bahçesi Çengelköy Çınaraltı'nda da sabah 07.00'den itibaren ilk müşteriler gelmeye başladı.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN 81 İL VALİLİĞİNE "YENİ NORMALLEŞME SÜRECİNE" İLİŞKİN GENELGE
Öte yandan İçişleri Bakanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası açıkladığı "yeni normalleşme sürecine" ilişkin genelge yayımladı.
Genelgede şu ifadelere yer verildi:
Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar çerçevesinde;
1. Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kriterlere göre iller 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri risk gruplarına göre belirlenecektir.