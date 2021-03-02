Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,075362 0,40 AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF 0,076890 0,38 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,064228 0,38 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,079614 0,36 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,037695 0,34 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,009879 2,18 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,018716 1,73 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010048 1,01 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010082 0,65 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,021999 0,53 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,061262 5,19 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,057251 4,93 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,079317 4,06 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,100270 3,97 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,107174 3,80 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,032934 3,70 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,089181 3,14 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,029940 3,10 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,016991 2,82 VEM Dinamik Değişken EYF 0,076323 2,55 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,048596 3,18 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,068695 3,02 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,028278 2,92 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,040698 2,92 VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF 0,039621 1,48 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,077098 0,06 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,023948 0,06 HEM Para Piyasası EYF 0,025304 0,06 VEM Para Piyasası EYF 0,069366 0,06 ZEM Para Piyasası EYF 0,028066 0,06

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: