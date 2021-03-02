Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,075362
|0,40
|AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF
|0,076890
|0,38
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,064228
|0,38
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,079614
|0,36
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,037695
|0,34
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,009879
|2,18
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,018716
|1,73
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010048
|1,01
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010082
|0,65
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,021999
|0,53
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,061262
|5,19
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,057251
|4,93
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,079317
|4,06
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,100270
|3,97
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,107174
|3,80
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,032934
|3,70
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,089181
|3,14
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,029940
|3,10
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,016991
|2,82
|VEM Dinamik Değişken EYF
|0,076323
|2,55
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,048596
|3,18
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,068695
|3,02
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,028278
|2,92
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,040698
|2,92
|VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF
|0,039621
|1,48
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,077098
|0,06
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,023948
|0,06
|HEM Para Piyasası EYF
|0,025304
|0,06
|VEM Para Piyasası EYF
|0,069366
|0,06
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,028066
|0,06
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,046532
|-3,80
|ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,050395
|-3,12
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,091646
|-1,28
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,094937
|-1,25
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,051484
|-0,87
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,052641
|-0,77
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|HEM Kamu Borçlanma Araçları Standart EYF
|0,020790
|-2,14
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014048
|-1,08
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,072710
|-0,53
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,032242
|-0,46
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,074401
|-0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,027922
|-0,72
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,027105
|-0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,043074
|-2,34
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,026715
|-2,33
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,044074
|-2,32
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,044430
|-2,32
|VEM Altın Katılım EYF
|0,045790
|-2,32