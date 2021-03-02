Mart ayı kira artış oranı yeni ayın en çok araştırılan konularından birisi olarak göze çarpıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan enflasyon rakamları bu oranın belirlenmesi için bekleniyor. Hesaplama işlemine dair bilgileri öğrenmek isteyenler ise konu hakkında araştırmalara başladı. Peki, Mart ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2021 Mart kira artış oranı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?
Mart ayı kira artış oranı henüz belli olmadı. Artış oranı ile ilgili veriler açıklandığında haberimizin içerisine anlık olarak eklenecektir.
ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLMUŞTU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan rakamların ardından kira artış oranı on iki aylık ortalamalara göre tüketici fiyatlarında yüzde 12,53 artış gerçekleşti. Bu rakamlara göre yasal olarak kiralara en fazla yüzde 12,53 oranında zam yapabilecek.
ENFLASYONA GÖRE ŞUBAT AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMA
Konut Kirası: 1.000 TL
TÜİK TEFE TÜFE Şubat 2021 Kira Artış Oranı: % 14,97
Şubat Ayı Kira Zammı Tutarı: 149,70 TL
Şubat Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.149,70 TL
Açıklanan rakamlara göre kirası bin lira olan bir kiracının Şubat ayında ödeyeceği kira zammı 149,70 TL lira olarak hesaplanmakta olup zamlı kira tutarı ise 1.149,70 TL lira olarak gerçekleşmektedir.