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    • Ekonomi
    • 02.03.2021 17:00
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    • 02.03.2021 17:00
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    ? 2021 Mart ne zaman açıklanacak? Hesaplama işlemi...

    Mart ayı yeni ayın ilk günlerinden itibaren çok araştırılanlar arasındaki yerini alıyor. Milyonlarca kiracı ve ev sahibi yeni ayla birlikte zam oranı hakkında araştırmalara başladı. Bu oran Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın başında açıklanan bir önceki ayın enflasyon rakamlarına göre netlik kazanıyor. Peki, ? 2021 Mart ? İşte hesaplama işlemi...

    Mart ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

    Mart ayı kira artış oranı yeni ayın en çok araştırılan konularından birisi olarak göze çarpıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan enflasyon rakamları bu oranın belirlenmesi için bekleniyor. Hesaplama işlemine dair bilgileri öğrenmek isteyenler ise konu hakkında araştırmalara başladı. Peki, Mart ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2021 Mart kira artış oranı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

    MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

    Mart ayı kira artış oranı henüz belli olmadı. Artış oranı ile ilgili veriler açıklandığında haberimizin içerisine anlık olarak eklenecektir.

    ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLMUŞTU?

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan rakamların ardından kira artış oranı on iki aylık ortalamalara göre tüketici fiyatlarında yüzde 12,53 artış gerçekleşti. Bu rakamlara göre yasal olarak kiralara en fazla yüzde 12,53 oranında zam yapabilecek.

    ENFLASYONA GÖRE ŞUBAT AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMA
    Konut Kirası: 1.000 TL
    TÜİK TEFE TÜFE Şubat 2021 Kira Artış Oranı: % 14,97
    Şubat Ayı Kira Zammı Tutarı: 149,70 TL
    Şubat Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.149,70 TL

    Açıklanan rakamlara göre kirası bin lira olan bir kiracının Şubat ayında ödeyeceği kira zammı 149,70 TL lira olarak hesaplanmakta olup zamlı kira tutarı ise 1.149,70 TL lira olarak gerçekleşmektedir.

        Konut Kirası: 1.500 TL
        TÜİK TEFE TÜFE Şubat 2021 Kira Artış Oranı: % 14,97
        Şubat Ayı Kira Zammı Tutarı: 224,55 TL
        Şubat Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.724,55 TL

        Konut Kirası: 2.000 TL
        TÜİK TEFE TÜFE Şubat 2021 Kira Artış Oranı: % 14,97
        Şubat Ayı Kira Zammı Tutarı: 299,4 TL
        Şubat Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 2.299,4 TL

        Konut Kirası: 2.500 TL
        TÜİK TEFE TÜFE Şubat 2021 Kira Artış Oranı: % 14,97
        Şubat Ayı Kira Zammı Tutarı: 374,25 TL
        Şubat Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 2.874,25 TL

        Konut Kirası: 3.000 TL
        TÜİK TEFE TÜFE Şubat 2021 Kira Artış Oranı: % 14,97
        Şubat Ayı Kira Zammı Tutarı: 449,1 TL
        Şubat Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 3.449,1 TL

        KİRA HESAPLAŞMA İŞLEMİ

        Mevcut kira bedeli: 1000 lira

        Zam oranı: yüzde 12,53

        Zam bedeli: 125.3 lira

        Zamlı kira bedeli: 1.125,30 lira

            ŞUBAT AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

            AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,77 artmasını bekliyor.

            AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Mart Çarşamba günü açıklanacak şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

            Ankete göre, ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,77 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,45, en yüksek yüzde 1,8 aralığında yer aldı.

            Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,77) göre bir önceki ay yüzde 14,97 olan yıllık enflasyonun yüzde 15,45'e çıkacağı hesaplanıyor.

            Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta bir önceki aya göre yüzde 1,68 artış göstermişti.
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            Haberler Ekonomi Mart ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2021 Mart kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Hesaplama işlemi...