KREDİ NOTU NASIL YÜKSELTİLİR?

İhtiyaç durumunda, hızlı bir şekilde kredi çekmek ve ihtiyacınızı karşılamak istiyorsanız kredi notu yükseltme için yapılması gerekenlere mutlaka göz gezdirin.

İLK YAPACAĞINIZ ŞEY FİNDEKS KREDİ NOTU ÖĞRENME

Kredili ürün ödemelerinin zamanında yapılması Findeks Kredi Notu'nu yükseltir. Ödemelerin son ödeme tarihinden sonra yapılması, Findeks Kredi Notu'nu olumsuz etkileyen nedenlerin başında geliyor. Krediler zamanında ödenirse not yükselir. Eğer açık krediniz varsa taksitlerini, kredi kartı kullanıyorsanız dönem borcunuzu zamanında ödeyerek başlayabilirsiniz. Çünkü, Kredi Kayıt Bürosu'nun açıklamalarına göre kredi notunun yüzde 35'ini kredili ürün ödeme alışkanlıkları oluşturuyor. Yani, ödemelerinizi son ödeme gününü geçirmeden yaparak ve kredi kartı için "asgari tutar" yerine dönem borcunun tamamını ödeyerek kredi notunuzu yükseltebilirsiniz.

BORÇLARINIZI GÖZDEN GEÇİRİN

İyi ve kötü kapanmış krediler, teminatlı veya teminatsız mevcut borç bakiyeleri ve limitler dikkate alınarak hesaplamaya dahil ediliyor.