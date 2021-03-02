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    • Ekonomi
    • 02.03.2021 16:50
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    • 02.03.2021 16:50
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    Gündemde sıkça araştırılanlar arasında sorgulaması yer alıyor. Herhangi bir ihtiyacı için kredi çekmek isteyen vatandaşlar bankadaki kredi notunu öğrenmek ve ona göre bir işlem yapmak istiyor. Bu notun düşük olması bankaların tercih seçeneğini yakından ilgilendiriyor. Peki e-devlet sistemi üzerinden nasıl öğrenilir? ? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    E-devlet kredi notu sorgulama ve öğrenme işlemleri 2021!

    E-devlet kredi notu sorgulama ve öğrenme işlemleri 2021! Kredi notu hesaplama nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankalardan kredi çekmek istiyor bankaların ise ilk şartı kredi notunun yüksek olmasıdır. Peki e-devlet üzerinden kredi notu sorgulama nasıl yapılır, düşük olan notu nasıl yükseltebilirsiniz? Işte tüm detaylar…

    E-DEVLET KREDİ NOTU ÖĞRENME

    E-Devlet kredi notu sorgulama nasıl yapılır? Sisteme giriş yaptıktan sonra ana menüde yer alan Risk Raporu Merkezi kısmına girerek sorgulama işlemi yapabilirsiniz. Uygulama Türkiye Bankalar Birliği tarafından hazırlanmış olup sistem sizi TBB sitesine yönlendirecektir. Yönlendirildiğiniz sitede sizden bazı bilgileri doldurmanız istenecektir. Bu bilgileri girdikten sonra onaylayın. Onayladıktan sonra sisteme girdiğiniz telefon numaranıza SMS olarak bilgilendirme metni gelecektir. Söz konusu SMS'in içerisinde bulunan linke tıklayın ve ardından kredi notunuz karşınıza çıkacaktır. Bu noktada kredi notu sorgulama işlemini her ay yalnızca bir kere yapabilirsiniz. Daha fazla işlem yapmak ücretlidir.

    KREDİ NOTU NASIL YÜKSELTİLİR?

    İhtiyaç durumunda, hızlı bir şekilde kredi çekmek ve ihtiyacınızı karşılamak istiyorsanız kredi notu yükseltme için yapılması gerekenlere mutlaka göz gezdirin.

    İLK YAPACAĞINIZ ŞEY FİNDEKS KREDİ NOTU ÖĞRENME

    Kredili ürün ödemelerinin zamanında yapılması Findeks Kredi Notu'nu yükseltir. Ödemelerin son ödeme tarihinden sonra yapılması, Findeks Kredi Notu'nu olumsuz etkileyen nedenlerin başında geliyor. Krediler zamanında ödenirse not yükselir. Eğer açık krediniz varsa taksitlerini, kredi kartı kullanıyorsanız dönem borcunuzu zamanında ödeyerek başlayabilirsiniz. Çünkü, Kredi Kayıt Bürosu'nun açıklamalarına göre kredi notunun yüzde 35'ini kredili ürün ödeme alışkanlıkları oluşturuyor. Yani, ödemelerinizi son ödeme gününü geçirmeden yaparak ve kredi kartı için "asgari tutar" yerine dönem borcunun tamamını ödeyerek kredi notunuzu yükseltebilirsiniz.

    BORÇLARINIZI GÖZDEN GEÇİRİN

    İyi ve kötü kapanmış krediler, teminatlı veya teminatsız mevcut borç bakiyeleri ve limitler dikkate alınarak hesaplamaya dahil ediliyor.

        BORCUNUZA SADIK KALIN

        Borca sadık kalmak, ikili ilişkilerde olduğu kadar bankalarla olan ilişkinizde de büyük önem taşıyor. Henüz ödeme performansı belirli olmamakla birlikte yakın zamanda alınan krediler, kişinin risklilik oranını arttıran bir unsur. Bu nedenle yeni kullanılan tüm kredilerin düzenli ödenmesi gerekiyor. Halihazırda bankaya gecikmiş borcunuz varsa onu kapatın. Birikmiş borçlar, kredi notunun yükselmesini engeller. Bunların yanında kredi kartı borçlarınızı geciktirmeden ödemek, bankaya istikrarlı bir tablo çizer ve kredi notunuzu yükseltmenize katkı sağlar. Borçlarınızı düzenlemekte zorluk çektiğinizde ise kredi kartınızın limitini düşürmek için talepte bulunabilirsiniz. Bu sayede harcamalar konusunda daha dikkatli davranmış olursunuz.

        KREDİ KULLANIM YOĞUNLUĞUNUZ NE DURUMDA?

        Kredi kullanan ve düzenli ödeme geçmişine sahip olan bir kişinin Findeks Kredi Notu, hiç kredi kullanmayan ya da az kullanan bir kişiye göre daha yüksek olabilir. Diğer unsurlar Kredi Notu'nun yüzde 9'unu oluşturuyor.

        ALIŞVERİŞTE KREDİ KARTI KULLANIN

        Bankalar üzerinden yapılan işlemler kredi notunuzu direkt olarak etkiliyor. Bu nedenle; giyim, gıda, akaryakıt fark etmeden birçok alışverişinizi kredi kartıyla yapmaya çalışın. Yapılan her işlem sizin aktif bir kredi kartı kullanıcısı olduğunuzu gösterdiğinden kredi notunuzun artmasına yardım edecektir. Tabi daha önce de belirttiğimiz üzere yaptığınız harcamalara dair ödemelerinizi zamanında yapmanız önemli.
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        Haberler Ekonomi E-devlet kredi notu sorgulama ve öğrenme işlemleri 2021! Kredi notu hesaplama nasıl yapılır?