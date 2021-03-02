E-devlet kredi notu sorgulama ve öğrenme işlemleri 2021! Kredi notu hesaplama nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankalardan kredi çekmek istiyor bankaların ise ilk şartı kredi notunun yüksek olmasıdır. Peki e-devlet üzerinden kredi notu sorgulama nasıl yapılır, düşük olan notu nasıl yükseltebilirsiniz? Işte tüm detaylar…
E-DEVLET KREDİ NOTU ÖĞRENME
E-Devlet kredi notu sorgulama nasıl yapılır? Sisteme giriş yaptıktan sonra ana menüde yer alan Risk Raporu Merkezi kısmına girerek sorgulama işlemi yapabilirsiniz. Uygulama Türkiye Bankalar Birliği tarafından hazırlanmış olup sistem sizi TBB sitesine yönlendirecektir. Yönlendirildiğiniz sitede sizden bazı bilgileri doldurmanız istenecektir. Bu bilgileri girdikten sonra onaylayın. Onayladıktan sonra sisteme girdiğiniz telefon numaranıza SMS olarak bilgilendirme metni gelecektir. Söz konusu SMS'in içerisinde bulunan linke tıklayın ve ardından kredi notunuz karşınıza çıkacaktır. Bu noktada kredi notu sorgulama işlemini her ay yalnızca bir kere yapabilirsiniz. Daha fazla işlem yapmak ücretlidir.
KREDİ NOTU NASIL YÜKSELTİLİR?
İhtiyaç durumunda, hızlı bir şekilde kredi çekmek ve ihtiyacınızı karşılamak istiyorsanız kredi notu yükseltme için yapılması gerekenlere mutlaka göz gezdirin.
İLK YAPACAĞINIZ ŞEY FİNDEKS KREDİ NOTU ÖĞRENME
Kredili ürün ödemelerinin zamanında yapılması Findeks Kredi Notu'nu yükseltir. Ödemelerin son ödeme tarihinden sonra yapılması, Findeks Kredi Notu'nu olumsuz etkileyen nedenlerin başında geliyor. Krediler zamanında ödenirse not yükselir. Eğer açık krediniz varsa taksitlerini, kredi kartı kullanıyorsanız dönem borcunuzu zamanında ödeyerek başlayabilirsiniz. Çünkü, Kredi Kayıt Bürosu'nun açıklamalarına göre kredi notunun yüzde 35'ini kredili ürün ödeme alışkanlıkları oluşturuyor. Yani, ödemelerinizi son ödeme gününü geçirmeden yaparak ve kredi kartı için "asgari tutar" yerine dönem borcunun tamamını ödeyerek kredi notunuzu yükseltebilirsiniz.
BORÇLARINIZI GÖZDEN GEÇİRİN
İyi ve kötü kapanmış krediler, teminatlı veya teminatsız mevcut borç bakiyeleri ve limitler dikkate alınarak hesaplamaya dahil ediliyor.