Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yıla ilişkin üretim yöntemiyle hesaplanan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, Türkiye ekonomisi 2020'de yüzde 1,8, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 5,9 büyüme kaydetti.
Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 16,8 artarak 5 trilyon 47 milyar 909 milyon lira olarak gerçekleşti.
GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, 2020 yılında zincirlenmiş hacim endeksi olarak finans ve sigorta faaliyetleri toplam katma değeri yüzde 21,4, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 13,7, tarım sektörü yüzde 4,8, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 2,8, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,6, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 2,5 ve sanayi yüzde 2 arttı. Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 5,2, hizmetler yüzde 4,3, inşaat sektörü ise yüzde 3,5 azaldı.
Kişi başına GSYH değeri, 2020'de cari fiyatlarla 60 bin 537 lira (8 bin 599 dolar) olarak hesaplandı.
CANLI YAYINDA FLAŞ AÇIKLAMALAR
A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Tolga Dağlaroğlu A Haber canlı yayınında büyüme rakamlarını değerlendirdi.
İşte o açıklamalardan satır başları:
TÜRKİYE BİRKAÇ ÜLKEDEN BİRİ
A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner: Oldukça iyi bir rakam. Türkiye ekonomisi böylece salgına rağmen, tüm saldırılara rağmen, kur manipülasyonlarına rağmen, ABD'den ve Avrupa Birliği'nden gelen yaptırım tehditlerine rağmen, çok ayaklı sıkıntılara rağmen 2020 yılını büyüyerek kapatan iki ülkeden birisi oldu. Dünyanın en hızlı büyüyen ikinci ülkesi ki zaten Çin de dünyanın ikinci büyük ekonomisi olduğunu varsayarsak oldukça ölçeğimize göre çok hızlı bir büyüme gerçekleştirdiğimizi söylemiş olalım. Çok anlamlı bir büyüme çünkü pandemi döneminde diğer ülkelerle kıyasladığımız zaman oldukça önemli bir mesafe kaydettik. Türkiye, V tipi toparlanmayı gerçekleştiren birkaç ülkeden biri.