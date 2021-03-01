Türk İlaç ve Serum Sanayi halka arz hisse ne zaman işlem görecek? Türk İlaç ve Serum Sanayi halka arz sonuçları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türk İlaç ve Serum Sanayi halka arz sonuçları açıklandı mı sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. 2021 yılının ilk halka arz işlemlerinden birisi olan süreçte, talep toplama tarihleri 25-26 Şubat'ta olmuştu. Peki; Türk İlaç ve Serum Sanayi halka arz sonuçları açıklandı mı?
TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ HALKA ARZ SONUÇLARI!
25-26 Şubat 2021 tarihinde oransal dağıtım yöntemiyle halka arzı olan şirket için KAP'a yapılan bildirimde "Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. ("Turk İlaç", veya "Şirket") paylarının halka arzı için 25 – 26 Şubat 2021 tarihleri arasında "Sabit Fiyatla Talep Toplama" işlemleri tamamlanmıştır." denildi.Türk İlaç ve Serum Sanayi şirketinin halka arzında 23.450.000 lot arz edildi. Halka arz sabit fiyat ile 10 TL'den gerçekleştirildi.
TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ BORSA KODU!
Türk İlaç ve Serum Sanayi hisseleri Borsa İstanbul'da TRILC kodu ile işlem görecek.
YOĞUN TALEP GÖRÜLDÜ
Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. paylarının halka arzı için 25 - 26 Şubat 2021 tarihleri arasında "Sabit Fiyatla Talep Toplama" işlemleri tamamlandı. Halka arza aracılık yapan Oyak Yatırım'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre, Turk İlaç paylarının mevcut halka arzında fiyat 10,00 TL olarak açıklanmış olup halka arz büyüklüğü 234.500.000 TL olarak gerçekleşti.