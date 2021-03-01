Türk İlaç ve Serum Sanayi halka arz hisse ne zaman işlem görecek? Türk İlaç ve Serum Sanayi halka arz sonuçları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türk İlaç ve Serum Sanayi halka arz sonuçları açıklandı mı sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. 2021 yılının ilk halka arz işlemlerinden birisi olan süreçte, talep toplama tarihleri 25-26 Şubat'ta olmuştu. Peki; Türk İlaç ve Serum Sanayi halka arz sonuçları açıklandı mı?