MAL VE HİZMET İTHALATI 2020 YILINDA YÜZDE 7.4 ARTTI, İHRACATI İSE YÜZDE 15.4 AZALDI

2020 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre mal ve hizmet ithalatı %7,4 arttı, ihracatı ise %15,4 azaldı. Mal ve hizmet ihracatı, 2020 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak aynı kalırken ithalatı ise %2,5 arttı.







DOLAR VE AVRODA SON DURUM

Dolar/TL, yeni haftanın ilk gününde büyüme verilerinin ardından 7,32-7,33 bandında hareket ediyor. Geçen haftanın son 2 gününde 9,10 seviyesine kadar tırmanan euro/TL ise 8,86'da seyrediyor.

Türkiye ekonomisinin 2010 yılından bu yana büyüme hızı yıllar ve çeyrekler itibarıyla şöyle: