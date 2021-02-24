MERKEZ BANKASI ZORUNLU KARŞILIK HAMLESİ DOLAR KURU VE ALTIN FİYATLARINI NASIL ETKİLENİR?

Uzun süredir düşüş eğiliminde olan dolar kuru ve altın fiyatları karardan etkilenecek. Merkez Bankası arttırdığı oranlar ile piyasadan yüklü miktarda Türk Lirası çekeceği için kararın hem dolar kuru hem de altın fiyatlarında düşüş yaşanmasına neden olabileceği belirtiliyor.

Merkez Bankası kararı sonrası hem dolar ve euro kuru hem de gram altın ve çeyrek altının fiyatı düştü. Gram altın 411,67 TL, çeyrek altın 672 TL seviyesine gerilerken dolar kuru 7 liranın hemen üzerinde 7,12 liraya ve euro kuru da 8,64 TL seviyesine çekildi.