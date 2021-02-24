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    • Ekonomi
    • 24.02.2021 09:56
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    • 24.02.2021 10:11
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    ve kaç TL? Uzmanlardan çarpıcı 2021 sonu dolar tahmini! 6 seviyelerine kadar...

    Haftanın üçüncü işlem gününde nda yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. tarafından alınan sabit faiz kararı sonrası 7 liranın altında işlem görmeye başlamıştı. Yeni haftaya 7 liranın üzerinde başlayan doların seyri merak ediliyor. Öte yandan, zorunlu karşılık oranları hakkındaki yeni kararını 24 Şubat 2021 tarihli ile yayımladı. Analistler bu kararın piyasadan yüklü miktarda çekeceği için hem dolar kuru hem de altın fiyatlarında düşüş yaşanmasına neden olabileceğini belirtiliyor. Peki, Dolar, ve kaç TL? ? Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık kararı dolar kurunu nasıl etkiler? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Uzmanlardan çarpıcı yıl sonu dolar tahmini! 6 seviyeleri...

    2020'nin son haftalarından bu yana düşüş eğiliminde olan döviz kurları rekor seviyelerden uzak bir görünüm çizerken aynı zamanda kritik seviyelerin de altında yer alıyor. Aşağı yönlü seyreden dolar kuru 24 Şubat 2021 tarihinde 7,00 liranın üstünde çıktı.

    Uzmanlar, ekonomi yönetiminin piyasa dostu adımları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) fiyat istikrarını önceleyen sıkı para politikası duruşunun etkisiyle, Türk lirasındaki değer kazancının dolar endeksindeki yükseliş eğilimine karşın devam ettiğini söylüyor. Son dakika döviz kurları verilerine göre dolar bugün 7,12 TL'den işlem görürken, euro 8,64 lirada bulunuyor.

    24 ŞUBAT: BUGÜN DOLAR, EURO NE KADAR, KAÇ TL?

    6 ayın en düşük seviyelerinde olan dolar/TL, haftanın ikinci gününde de 7,12 civarında hareket ediyor.

    Euro/TL'de ise 9 lira seviyesi kırıldıktan sonra üst üste düşüş sürüyor. Euro/TL bugün 8,64 düzeyinde seyrediyor.

    2021 YIL SONU DOLAR TAHMİNLERİ

    Geçtiğimiz yılı 7.44 Türk Lirası olarak kapatan dolar kuru 2021'de ne kadar olacak, nasıl bir yön belirleyecek merak ediliyor. Bu yönde son yapılan açıklamalarda dolar/TL fiyatları için şu tahminler yer almıştı;
    Capital Economics, Türkiye ekonomisindeki politika değişiminin etkilerine ilişkin Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Jason Tuvey tarafından paylaşılan raporda, Naci Ağbal başkanlığındaki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politikasındaki değişimin yurt içi finans piyasalarındaki toparlanmayı desteklediği vurgu yaparak dolar/TL'nin bu yılın sonunda 6,25 seviyesinde olabileceğini öngördü.

    Amerikan yatırım bankası Morgan Stanley, doların 6.80 TL civarlarına kadar düşebileceğini açıkladı.

    Goldman Sachs doların zayıflığını gelişmekte olan ülkeler için pozitif olacağını açıklayarak Türk Lirasının değer görmeye devam edeceğini belirtmişti.

        MERKEZ BANKASI'NDAN SON DAKİKA DOLAR/TL HAMLESİ!

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarını Türk Lirası yükümlülükler için arttırma kararı aldı. Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2021/2) 24 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarını Türk Lirası yükümlülükler için arttırma kararı aldı. Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2021/2) 24 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        MADDE 1 – 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)'in 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

        "(1) Zorunlu karşılık oranları Türk lirası yükümlülükler için aşağıdaki gibidir:

        MADDE 2 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

        "a) En fazla yüzde 20'si; tabloda belirtilen dilimlere denk gelen karşılıkların hizalarında gösterilen katsayılar ile çarpılmak suretiyle bulunan toplam tutarı üzerinden ABD doları ve/veya euro cinsinden,

        İmkan Dilimleri % 0-20 Kat sayı 1,0

        b) En fazla yüzde 15'i; tabloda belirtilen dilimlere denk gelen karşılıkların hizalarında gösterilen katsayılar ile çarpılmak suretiyle bulunan toplam tutarı üzerinden standart altın cinsinden,

        İmkan Dilimleri % 0-20 Kat sayı 1,6

        MADDE 3 – Bu Tebliğ 19/2/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

        MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

        MERKEZ BANKASI ZORUNLU KARŞILIK KARARI NE DEMEK?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası zorunlu karşılık kararı bankaların yasal yükümlülük gereği mevduat kabul eden bankalarca bu tutarlara karşılık olarak Merkez Bankası kasasında bulundurmak zorunda olduğu mevduat karşılık tutarıdır. Merkez Bankası yürütmüş olduğu politikalar gereği enflasyon ve büyüme arasında yapılan tercihe göre söz konusu oranları düzenlemeye yetkilidir.

        MERKEZ BANKASI ZORUNLU KARŞILIK HAMLESİ DOLAR KURU VE ALTIN FİYATLARINI NASIL ETKİLENİR?

        Uzun süredir düşüş eğiliminde olan dolar kuru ve altın fiyatları karardan etkilenecek. Merkez Bankası arttırdığı oranlar ile piyasadan yüklü miktarda Türk Lirası çekeceği için kararın hem dolar kuru hem de altın fiyatlarında düşüş yaşanmasına neden olabileceği belirtiliyor.

        Merkez Bankası kararı sonrası hem dolar ve euro kuru hem de gram altın ve çeyrek altının fiyatı düştü. Gram altın 411,67 TL, çeyrek altın 672 TL seviyesine gerilerken dolar kuru 7 liranın hemen üzerinde 7,12 liraya ve euro kuru da 8,64 TL seviyesine çekildi.
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        Haberler Ekonomi Dolar ve euro kaç TL? Uzmanlardan çarpıcı 2021 sonu dolar tahmini! 6 seviyelerine kadar...