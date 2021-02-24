Altın fiyatları anlık ve canlı olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. Yatırımcılar altın fiyatlarındaki düşüş ve yükselişlere göre alım ve satım yapıyorlar. Gram altın hafta başına yükselişle başlamıştı. İstanbul Kapalıçarşı'da dün 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 408,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.712,00 lira oldu. 24 Şubat'ta ise gram altın 411,64 liradan alınıyor, 411,72 liradan satılıyor. Çeyrek altın bugün 672,00 liradan alınıyor, 691,00 liradan satılıyor. İşte güncel altın fiyatları ve uzman yorumları!
ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU?
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın bugün 411,64 liradan alınıyor, 411,72 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 672,00 liradan alınıyor, 691,00 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 1.345,00 liradan alınıyor, 1.390,00 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 2.680,00 liradan alınıyor, 2.763,00 liradan satılıyor.