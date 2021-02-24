BU GELİŞMELER ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEBİLİR

Ons altın yeni haftaya hafif alıcılı başladı. Doların bu sabah yatay seyrediyor olması, altının bu hareketini destekliyor. Ancak ana resimde, ABD 10 yıllık tahvil faizindeki artış, altını baskılıyor. Dolayısıyla altında hala 1800$ altında seyirler izleniyor ve toparlanmakta zorlanıyor.



Teşvik paketi beklentileri de altını etkileyen bir başka unsur olarak görülüyor. Bu haftada, pakete dair görüşmeler yakından izlenmeli. Bu haftanın bir diğer gündemi, Fed'in yarı yıl para politikası raporu olacak. Fed Başkanı Powell, yarın Kongre'de ve Çarşamba günü Temsilciler Meclisinde sunumlarını gerçekleştirecek. Sürpriz açıklamalar fiyatlamaları etkileyebilir. Bugün için ons altında 1796 - 1808 – 1822 dolar direnç noktaları, 1772 - 1760 – 1749 dolar destek noktaları olarak takip edilebilir.