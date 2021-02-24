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    • Ekonomi
    • 24.02.2021 09:16
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    • 24.02.2021 09:16
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    24 Şubat Çeyrek ve fiyatları ne kadar? Değişim sürüyor! İşte altın piyasası hakkında uzman yorumları!

    Haftanın üçüncü işlem gününde gelişmeleri yatırımcısı tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları geçtiğimiz haftayı düşüşle kapatırken rüzgar tersine dönmeye başladı. Altın yeni haftaya yükselişle başladı. Bu hafta yaşanan yeni değişimlerle fiyatlardaki son durum merak konusu oluyor. Şimdi gözler altın fiyatlarına ve bir yükselişin olup olmayacağına çevrildi. Peki, 24 Şubat çeyrek, , ve fiyatları ne kadar oldu? İşte son ...

    24 Şubat Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

    Altın fiyatları anlık ve canlı olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. Yatırımcılar altın fiyatlarındaki düşüş ve yükselişlere göre alım ve satım yapıyorlar. Gram altın hafta başına yükselişle başlamıştı. İstanbul Kapalıçarşı'da dün 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 408,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.712,00 lira oldu. 24 Şubat'ta ise gram altın 411,64 liradan alınıyor, 411,72 liradan satılıyor. Çeyrek altın bugün 672,00 liradan alınıyor, 691,00 liradan satılıyor. İşte güncel altın fiyatları ve uzman yorumları!

    ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU?

    GRAM ALTIN NE KADAR?
    Gram altın bugün 411,64 liradan alınıyor, 411,72 liradan satılıyor.

    ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
    Çeyrek altın bugün 672,00 liradan alınıyor, 691,00 liradan satılıyor.



    YARIM ALTIN NE KADAR?
    Yarım altın bugün 1.345,00 liradan alınıyor, 1.390,00 liradan satılıyor.

    CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
    Cumhuriyet altını 2.680,00 liradan alınıyor, 2.763,00 liradan satılıyor.

        BU GELİŞMELER ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEBİLİR

        Ons altın yeni haftaya hafif alıcılı başladı. Doların bu sabah yatay seyrediyor olması, altının bu hareketini destekliyor. Ancak ana resimde, ABD 10 yıllık tahvil faizindeki artış, altını baskılıyor. Dolayısıyla altında hala 1800$ altında seyirler izleniyor ve toparlanmakta zorlanıyor.

        Teşvik paketi beklentileri de altını etkileyen bir başka unsur olarak görülüyor. Bu haftada, pakete dair görüşmeler yakından izlenmeli. Bu haftanın bir diğer gündemi, Fed'in yarı yıl para politikası raporu olacak. Fed Başkanı Powell, yarın Kongre'de ve Çarşamba günü Temsilciler Meclisinde sunumlarını gerçekleştirecek. Sürpriz açıklamalar fiyatlamaları etkileyebilir. Bugün için ons altında 1796 - 1808 – 1822 dolar direnç noktaları, 1772 - 1760 – 1749 dolar destek noktaları olarak takip edilebilir.

        BU SEVİYELER TAKİP EDİLECEK

        Yukarı yönlü fiyatlamalarla desteklenen değerli metalin bugün gerçekleşecek işlemlerde 1795 üzerinde tutunması 1811 direncinin gündeme gelmesine neden olabilir. Olası aşağı yönlü fiyatlamalarda ise ons altında 1785 ilk deste olacaktır. Bu seviyenin kırılması durumunda 1764 noktasına doğru geri çekilme olabilir.

        GRAM ALTINDA SERT DÜŞÜŞ YAŞANDI

        Kasım ayı başlarında 540.6 lira ile rekor üstüne rekor kıran gram altında bu tarihten sonra grafik düşüş eğilimi göstermeye başladı. Hem ons altındaki değer kaybı, hem dolar kurundaki gerileme hem de koronavirüse ilişkin olarak aşının bulunması gram altında güç düşüşü meydana getirdi. Yaklaşık 4 ayda gram altındaki kayıp yüzde 25'e yaklaştı.
            Haberler Ekonomi 24 Şubat Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? Değişim sürüyor! İşte altın piyasası hakkında uzman yorumları!