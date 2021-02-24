20.000 ve 40.000 bin TL yardım parası vatandaşların gündeminde yer alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, barınma yardımlarında üst sınırı bir süre önce 40 bin liraya yükselttiklerini belirterek, "Barınma yardımlarımız normalleşme süreci ve sonrasında da bu oranlarla devam edecek" dedi. Bu yardıma hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden (701.32 TL) az olan haneler başvurabiliyor. Ayrıca yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan herhangi birine sahip olma ve onarımı yapılacak evin ya da ev yapılacaksa arsanın tam hisseli tapusunu bulundurma gibi şartlar da var. Peki Yardım için nasıl başvuru yapılır, şartlar neler?
DEVLETİN PREFABRİK EV YARDIMI BAŞVURU FORMU! PREFABRİK EV DEVLET DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Söz konusu yardım parasını almak isteyen kişiler için başvurular Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden kabul edilecek. Bakanlığın il ve ilçe müdürlükleri üzerinden yukarıda yer alan kriterlere sahip olan kişilerin başvurularının onaylanması durumunda prefabrik ev desteği olarak 40 bin TL ödeme yapılacak.
ARTIŞA GİDİLDİ
Yardımın detaylarıyla ilgili bilgi veren Bakan Selçuk, şöyle konuştu: "Betonarme ev yapımına ilişkin bir hanenin alabileceği azami destek tutarını; 25 bin liradan 40 bin liraya, ev onarımında ise hane başına azami 15 bin liradan 20 bin liraya çıkardık. Ayrıca prefabrik ev yapımı yardımı kapsamında bir hanenin alabileceği azami yardım tutarını 20 bin liradan 30 bin liraya yükselttik. Daha önce 3 bin lira olan, afet olayları sonrasında yapılan ev eşyası yardımlarını ise 5 bin lira yaptık."