Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,75 azalışla 1.506,53 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,33 puan ve yüzde 0,75 değer kaybederek 1.506,53 puana düştü.
Bankacılık endeksi yüzde 0,74 ve holding endeksi yüzde 0,95 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,76 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 2,01 ile tekstil, deri oldu.
Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,11 azalışla 1.517,86 puandan tamamladı.