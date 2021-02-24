Son zamanda aldığı 70,000 Bitcoin ile kripto para yatırımcısı kurumlar arasına katılan iş zekası, mobil yazılım ve bulut tabanlı hizmetler şirketi MicroStrategy'nin kurucu ortağı ve CEO'su Michael Saylor, Bitcoin'in önümüzdeki dönemde altının tüm piyasasını kapsayacağını ileri sürdü.

Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, "Ripple davanın reddini istedi" başlıklı analizinde, "Ripple, SEC'in piyasa aktörleriyle daha önce görüşmeler yaptığını ve kendilerine XRP'nin menkul kıymet olduğuna dair açıklama yapmadığını iddia ederek davanın reddini istedi" dedi ve ekledi:

"Ripple'ın avukatlar ordusu XRP'nin 8 yıldır faaliyet gösteren ve merkezi olmayan bir yapı olduğunu öne sürdü.