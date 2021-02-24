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    • Ekonomi
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    • 24.02.2021 17:02
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    24 Şubat Çarşamba hangileri oldu?

    (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,21 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,04 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu. 24 Şubat Çarşamba hangileri oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

    AA
    24 Şubat BES'te en fazla kazandıran fonlar!

    (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

    Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
    Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
    Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,092425 0,68
    Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,089367 0,66
    Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,052214 0,54
    MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,049799 0,48
    Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,087245 0,42
    Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
    Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,051596 0,61
    Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
    Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,013831 0,43
    AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,072502 0,35
    Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,070623 0,31
    AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF 0,074094 0,10
    AvivaSA Em. ve Hay. Karma Gr. EYF 0,028713 0,09
    Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
    Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,026887 0,46
    Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,026991 0,15
    Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
    NN Hay. Em. Altın EYF 0,026578 2,12
    BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,042859 2,12
    Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,042878 2,11
    AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,044193 2,11
    Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,041969 2,11
    Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
    BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,072545 0,04
    Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,032098 0,04
    HEM Para Piyasası EYF 0,025236 0,04
    NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,073584 0,04
    Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,074349 0,04

    Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

    Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
    Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
    VEM Borçlanma Araçları EYF 0,026066 -0,03
    Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,050342 -0,02
    Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF 0,021199 -0,01
    Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,037834 -0,01
    Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
    Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,018328 -0,72
    AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,009852 -0,40
    Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,021700 -0,39
    AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010031 -0,13
    AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010056 -0,06
    Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
    Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,061059 -3,35
    Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,057214 -2,29
    Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,034675 -1,98
    AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,057506 -1,90
    MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,036268 -1,81
    Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
    VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,020098 -1,72
    Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,029784 -1,68
    Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,027751 -1,68
    AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,088508 -1,47
    NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,016793 -1,30
    Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
    Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,047715 -1,71
    Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,067542 -1,65
    HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,040207 -1,35
    VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,027944 -1,33
    Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,029173 -1,28

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    Haberler Ekonomi 24 Şubat Çarşamba BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu?