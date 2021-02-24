Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,092425 0,68 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,089367 0,66 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,052214 0,54 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,049799 0,48 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,087245 0,42 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,051596 0,61 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,013831 0,43 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,072502 0,35 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,070623 0,31 AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF 0,074094 0,10 AvivaSA Em. ve Hay. Karma Gr. EYF 0,028713 0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,026887 0,46 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,026991 0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,026578 2,12 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,042859 2,12 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,042878 2,11 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,044193 2,11 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,041969 2,11 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,072545 0,04 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,032098 0,04 HEM Para Piyasası EYF 0,025236 0,04 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,073584 0,04 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,074349 0,04

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: