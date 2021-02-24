Borsa İstanbul ilk yarıda düşüşe geçti

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,89, holding endeksi yüzde 0,30 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,63 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 2,04 ile metal eşya, makina oldu.