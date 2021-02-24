Vatandaşlar, koronavirüs salgınından dolayı bankalara gitmeden önce güncel ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Bankaların güncel faiz oranları dolar kurunda yaşanan yükseliş sonrası MB tarafından yükseltilmişti. Özellikle, kamu bankası olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank kredi faiz oranları vatandaşların ilgi odağı oluyor. Yapılan müdahalelerin ardından nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşlar ise en düşük faiz oranı ile İhtiyaç, Taşıt veya Konut Kredisi veren bankaların hangisi olduğunu merak ediyor. İşte 25 Şubat 2021 Ziraat Bankası, VakıfBank, HalkBank, Garanti Bankası, İş Bankası, TEB, QNB Finans Bank, Deniz Bank, Yapı Kredi ve Akbank faiz oranları...