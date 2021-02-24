Vatandaşlar, koronavirüs salgınından dolayı bankalara gitmeden önce güncel ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Bankaların güncel faiz oranları dolar kurunda yaşanan yükseliş sonrası MB tarafından yükseltilmişti. Özellikle, kamu bankası olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank kredi faiz oranları vatandaşların ilgi odağı oluyor. Yapılan müdahalelerin ardından nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşlar ise en düşük faiz oranı ile İhtiyaç, Taşıt veya Konut Kredisi veren bankaların hangisi olduğunu merak ediyor. İşte 25 Şubat 2021 Ziraat Bankası, VakıfBank, HalkBank, Garanti Bankası, İş Bankası, TEB, QNB Finans Bank, Deniz Bank, Yapı Kredi ve Akbank faiz oranları...
BANKALARIN GÜNCEL İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Vatandaşlar, koronavirüs salgınından dolayı bankalara gitmeden önce güncel ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Koronavirüs salgınından dolayı sürekli güncellenen en uygun ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştıran vatandaşlar, bütçelerine göre en uygun ihtiyaç kredisi veren bankadan kredi çekmek istiyor. Pandemi sürecinden dolayı kredi çekmek isteyen vatandaşların talepleri, bankaların kredi faiz oranlarını sürekli güncellemelerine neden oldu.
24 ŞUBAT 2021 BANKA KREDİ FAİZ ORANLARI
ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI
- Tüketici kredisi: 1.58
- Taşıt kredisi: 1.66
- Konut kredisi: 1.47
HALKBANK FAİZ ORANLARI
- İhtiyaç kredisi: 1,56
- Taşıt kredisi: 1,58
- Konut kredisi: 1,42