Döviz kurlarında haftanın üçüncü işlem gününde de hareketli dakikalar yaşandı. İstanbul serbest piyasada dolar 7,0820 liradan, avro 8,6080 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,0700 lira, avronun satış fiyatı ise 8,5910 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 24 Şubat dolar ve euro alış satış fiyatları
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 416 BİN 650 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 416 bin 650 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 412 bin 715 lirayı, en yüksek ise 418 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 artışla 416 bin 650 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 313 milyon 218 bin 251,62 lira, işlem miktarı ise 3.210,86 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 347 milyon 913 bin 657,50 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Türkiye Emlak Katılım Bankası, Ahlatcı Metal Rafineri şeklinde sıralandı.
ASYA BORSALARI HİNDİSTAN HARİÇ GERİLEDİ
Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi pozitif ayrıştı.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dün akşam yaptığı sunumda, mevcut faiz oranları ve varlık alımlarıyla Fed'in ABD ekonomisine sağladığı desteği sürdüreceğinin sinyalini verdi.
Merkez bankalarının, küresel ekonomiyi desteklemeye devam edeceklerine dair mesajlarını yinelemelerine rağmen, enflasyonun mevcut seviyeleri nedeniyle tarihi düşük seviyelerdeki faiz oranlarına ilişkin politikaların yeniden gözden geçirileceğine dair endişeler gündemde kalmaya devam ediyor.