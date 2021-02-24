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    • Ekonomi
    • 24.02.2021 17:34
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    • 24.02.2021 17:34
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    ve oldu? 24 Şubat CANLI döviz kurları! Dolar ve alış satış fiyatı kaç lira?

    ve kurlarındaki son alış satış fiyatları kapanış saatlerinde merakla araştırılıyor. Dün, en düşük 7,0035, en yüksek 7,01040 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,2 üzerinde 7,1057'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başladı. Peki, dolar ve oldu? Dolar ve euro alış satış fiyatı kaç lira oldu? İşte 24 Şubat canlı döviz kurlarında son durum...

    Dolar ve euro ne kadar oldu?

    Döviz kurlarında haftanın üçüncü işlem gününde de hareketli dakikalar yaşandı. İstanbul serbest piyasada dolar 7,0820 liradan, avro 8,6080 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,0700 lira, avronun satış fiyatı ise 8,5910 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 24 Şubat dolar ve euro alış satış fiyatları

    DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

    ALTININ KİLOGRAMI 416 BİN 650 LİRAYA YÜKSELDİ

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 416 bin 650 liraya yükseldi.

    Altın piyasasında, en düşük 412 bin 715 lirayı, en yüksek ise 418 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 artışla 416 bin 650 liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 313 milyon 218 bin 251,62 lira, işlem miktarı ise 3.210,86 kilogram oldu.

    Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 347 milyon 913 bin 657,50 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Türkiye Emlak Katılım Bankası, Ahlatcı Metal Rafineri şeklinde sıralandı.

    ASYA BORSALARI HİNDİSTAN HARİÇ GERİLEDİ

    Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi pozitif ayrıştı.

    ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dün akşam yaptığı sunumda, mevcut faiz oranları ve varlık alımlarıyla Fed'in ABD ekonomisine sağladığı desteği sürdüreceğinin sinyalini verdi.

    Merkez bankalarının, küresel ekonomiyi desteklemeye devam edeceklerine dair mesajlarını yinelemelerine rağmen, enflasyonun mevcut seviyeleri nedeniyle tarihi düşük seviyelerdeki faiz oranlarına ilişkin politikaların yeniden gözden geçirileceğine dair endişeler gündemde kalmaya devam ediyor.

        Öte yandan yatırımcıların, yükselen tahvil faizlerinin hisse senedi piyasalarını ne şekilde etkileyeceğini izlemeye devam ettiği de görülüyor.

        Bu gelişmelerle satış baskısının arttığı Asya borsalarında, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2 gerileyerek 3.564 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,5 azalarak 2.995 puandan kapandı.

        Dün tatil nedeniyle işlem gerçekleştirilmeyen Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,6 düşüşle günü 29.672 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 değer kazanarak 105,6 seviyelerine yükseldi.

        Hong Kong'da hisse senedi işlemlerinden alınan damga vergisinin yükseltilmesinin planlandığı haberleriyle Hang Seng endeksi yüzde 3 düşüşle 29.726 puanda, pozitif ayrışan Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,6 artışla 50.023 puanda seyrediyor.

        KÜRESEL PİYASALAR DALGALI SEYRİNE DEVAM EDİYOR

        Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından dalgalı seyrini sürdürürken, bugün Almanya'nın büyüme verisinin yanı sıra Powell'ın Senato'da devam edecek sunumu takip edilecek.

        ABD'de hafta başından bu yana özellikle teknoloji hisselerinde etkili olan satış baskısı dün hafiflese de devam etti. Teknoloji hisselerindeki düşüşler piyasaların geneli üzerinde olumsuzluğa neden olurken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin yükseliş serisini sonlandırması sanayi hisselerini destekledi.

        Fed Başkanı Jerome Powell, dün akşam Para Politikası Raporu'na ilişkin Senato'nun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde yaptığı sunumda, mevcut faiz oranları ve varlık alımlarıyla Fed'in ABD ekonomisine sağladığı desteği sürdüreceğinin sinyalini verdi. Ekonominin istihdam ve enflasyon hedeflerinden çok uzak olduğunu belirten Powell, önemli bir ilerlemenin sağlanmasının biraz zaman alabileceğini ifade etti.

        Powell'ın açıklamaları piyasalardaki enflasyon endişelerini hafifletirken, ekonomik toparlanmanın düzensiz ve belirsiz olduğu vurgusu ise iyimserliği törpüledi.

        Fed Başkanı Powell, bugün de ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde sunum yapacak ve vekillerin sorularını yanıtlayacak.

        Bu gelişmelerle dün Dow Jones endeksi yüzde 0,05 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,13 yükselirken, Nasdaq endeksi yüzde 0,50 değer kaybetti.

        Avrupa borsalarında da dün karışık bir seyir izlendi. Teknoloji hisselerinin ortalama yüzde 1,8 değer kaybetmesi dikkati çekerken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ülkenin karantinadan çıkış planını açıklamasının ardından ulaştırma başta olmak üzere hizmet sektörü hisselerinde alımlar devam etti.

            PETROL FİYATLARI DÜŞTÜ, ALTIN YATAY

            Petrol fiyatları, ABD'de petrol stoklarının arttığına ilişkin verinin ardından, hafif düştü; Brent 65 dolar sınırına gerilerken, Batı Teksas petrolü de 61 dolara indi.

            Küresel petrol piyasalarının gündeminde ayrıca, Gelecek hafta, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) aylık toplantısı bulunuyor.

            ABD'de 1.9 trilyon dolarlık yardım paketinin yakın dönemde onaylanacağına bağlı olarak zayıflayan doların küresel düzeyde gerilemesi, altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketlerini destekledi ve 1,800 doları aşan sarı madenin ons fiyatı da bu düzeylerde hareket ediyor.

            Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;

            - Brent petrol yüzde 0.11 düşüşle 65.02 dolar,

            - Batı Teksas yüzde 0.13 düşüşle 61.07 dolar,

            - altın yüzde 0.11 artışla 1,806.72 dolar,

            - gümüş yüzde 0.52 düşüşle 27.53 dolar,

            - bakır yüzde 1.50 artışla 9,250.00 dolar,

            - platin yüzde 0.23 düşüşle 1,239.49 dolar,

            - paladyum yüzde 0.20 artışla 2,361.69 dolar düzeyindeydi.
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            Haberler Ekonomi Dolar ve euro ne kadar oldu? 24 Şubat CANLI döviz kurları! Dolar ve euro alış satış fiyatı kaç lira?