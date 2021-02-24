Döviz kurlarında haftanın üçüncü işlem gününde de hareketli dakikalar yaşandı. İstanbul serbest piyasada dolar 7,0820 liradan, avro 8,6080 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,0700 lira, avronun satış fiyatı ise 8,5910 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 24 Şubat dolar ve euro alış satış fiyatları

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?