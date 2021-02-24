Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Sasa Polyester
|38,84
|36,32
|6,94
|Hektaş
|30,34
|29,10
|4,26
|Odaş Elektrik
|4,11
|3,98
|3,27
|ASELSAN
|17,58
|17,08
|2,93
|Pegasus
|86,55
|84,15
|2,85
|Kartonsan
|77,50
|75,55
|2,58
|Koza Altın
|136,50
|133,40
|2,32
|Konya Çimento
|1.289,20
|1.260,00
|2,32
|İş Yatırım Menkul Değerler
|21,74
|21,26
|2,26
|Gübre Fabrikaları
|83,85
|82,25
|1,95
|Tüpraş
|103,20
|101,80
|1,38
|İndeks Bilgisayar
|22,10
|21,82
|1,28
|Kordsa Teknik Tekstil
|27,10
|26,84
|0,97
|Albaraka Türk
|2,30
|2,28
|0,88
|Bursa Çimento
|4,81
|4,77
|0,84
|Ereğli Demir Çelik
|14,56
|14,44
|0,83
|MLP Sağlık
|24,32
|24,12
|0,83
|Gözde Girişim
|6,84
|6,80
|0,59
|Türkiye Sigorta
|7,05
|7,01
|0,57
|İskenderun Demir Çelik
|11,47
|11,41
|0,53
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Karsan Otomotiv
|4,70
|5,22
|-9,96
|Brisa
|29,70
|30,96
|-4,07
|Otokar
|391,30
|407,00
|-3,86
|Doğuş Otomotiv
|35,76
|37,08
|-3,56
|Ford Otosan
|186,70
|193,00
|-3,26
|Enerjisa Enerji
|11,87
|12,22
|-2,86
|Petkim
|5,28
|5,43
|-2,76
|Anadolu Efes
|24,66
|25,26
|-2,38
|Mavi Giyim
|52,75
|53,95
|-2,22
|Net Holding
|4,57
|4,66
|-1,93
|Tofaş Oto Fabrikası
|36,60
|37,26
|-1,77
|Çimsa
|22,34
|22,74
|-1,76
|Vestel
|28,06
|28,56
|-1,75
|Logo Yazılım
|139,00
|141,40
|-1,70
|Yataş
|15,92
|16,19
|-1,67
|Kardemir (D)
|6,53
|6,64
|-1,66
|Anadolu Grubu Holding
|30,48
|30,94
|-1,49
|Zorlu Enerji
|2,73
|2,77
|-1,44
|Good-Year
|9,80
|9,94
|-1,41
|Şekerbank
|1,41
|1,43
|-1,40