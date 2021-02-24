Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 24.02.2021 15:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.02.2021 15:51
    ABONE OL

    24 Şubat Çarşamba hangileri oldu?

    Borsa İstanbul'da günün en fazla kazandıran 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 6,95 oranında 38,84'den yükselerek işlem gördü. 24 Şubat Çarşamba 2021 hangileri oldu? hisse ve Kartn hisse fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

    AA
    24 Şubat borsada en fazla kazandıran hisse senetleri!

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Sasa Polyester 38,84 36,32 6,94
    Hektaş 30,34 29,10 4,26
    Odaş Elektrik 4,11 3,98 3,27
    ASELSAN 17,58 17,08 2,93
    Pegasus 86,55 84,15 2,85
    Kartonsan 77,50 75,55 2,58
    Koza Altın 136,50 133,40 2,32
    Konya Çimento 1.289,20 1.260,00 2,32
    İş Yatırım Menkul Değerler 21,74 21,26 2,26
    Gübre Fabrikaları 83,85 82,25 1,95
    Tüpraş 103,20 101,80 1,38
    İndeks Bilgisayar 22,10 21,82 1,28
    Kordsa Teknik Tekstil 27,10 26,84 0,97
    Albaraka Türk 2,30 2,28 0,88
    Bursa Çimento 4,81 4,77 0,84
    Ereğli Demir Çelik 14,56 14,44 0,83
    MLP Sağlık 24,32 24,12 0,83
    Gözde Girişim 6,84 6,80 0,59
    Türkiye Sigorta 7,05 7,01 0,57
    İskenderun Demir Çelik 11,47 11,41 0,53

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Karsan Otomotiv 4,70 5,22 -9,96
    Brisa 29,70 30,96 -4,07
    Otokar 391,30 407,00 -3,86
    Doğuş Otomotiv 35,76 37,08 -3,56
    Ford Otosan 186,70 193,00 -3,26
    Enerjisa Enerji 11,87 12,22 -2,86
    Petkim 5,28 5,43 -2,76
    Anadolu Efes 24,66 25,26 -2,38
    Mavi Giyim 52,75 53,95 -2,22
    Net Holding 4,57 4,66 -1,93
    Tofaş Oto Fabrikası 36,60 37,26 -1,77
    Çimsa 22,34 22,74 -1,76
    Vestel 28,06 28,56 -1,75
    Logo Yazılım 139,00 141,40 -1,70
    Yataş 15,92 16,19 -1,67
    Kardemir (D) 6,53 6,64 -1,66
    Anadolu Grubu Holding 30,48 30,94 -1,49
    Zorlu Enerji 2,73 2,77 -1,44
    Good-Year 9,80 9,94 -1,41
    Şekerbank 1,41 1,43 -1,40

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi 24 Şubat Çarşamba borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?