Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sasa Polyester 38,84 36,32 6,94 Hektaş 30,34 29,10 4,26 Odaş Elektrik 4,11 3,98 3,27 ASELSAN 17,58 17,08 2,93 Pegasus 86,55 84,15 2,85 Kartonsan 77,50 75,55 2,58 Koza Altın 136,50 133,40 2,32 Konya Çimento 1.289,20 1.260,00 2,32 İş Yatırım Menkul Değerler 21,74 21,26 2,26 Gübre Fabrikaları 83,85 82,25 1,95 Tüpraş 103,20 101,80 1,38 İndeks Bilgisayar 22,10 21,82 1,28 Kordsa Teknik Tekstil 27,10 26,84 0,97 Albaraka Türk 2,30 2,28 0,88 Bursa Çimento 4,81 4,77 0,84 Ereğli Demir Çelik 14,56 14,44 0,83 MLP Sağlık 24,32 24,12 0,83 Gözde Girişim 6,84 6,80 0,59 Türkiye Sigorta 7,05 7,01 0,57 İskenderun Demir Çelik 11,47 11,41 0,53

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: