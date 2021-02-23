Borsa İstanbul 23 Şubat'ı düşüşle tamamladı.
BIST 100 endeksi, yüzde 2,11 değer kaybetti ve günü 1.517,86 puandan kapattı.
39,3 MİLYAR SEVİYESİNDE İŞLEM HACMİ
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,75 puan azalırken, toplam işlem hacmi 39,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN SEKTÖRLER
Bankacılık endeksi yüzde 1,34, holding endeksi yüzde 2,82 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,86 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 4,49 ile metal eşya, makina oldu.