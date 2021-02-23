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    • Ekonomi
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    • 23.02.2021 18:42
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    'da düşüş! 23 Şubat BIST 100 son durum...

    Son dakika ekonomi haberleri... 23 Şubat'ı düşüşle tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 2,11 değer kaybederek günü 1.517,86 puandan noktaladı.

    Borsa düştü!

    Borsa İstanbul 23 Şubat'ı düşüşle tamamladı.

    BIST 100 endeksi, yüzde 2,11 değer kaybetti ve günü 1.517,86 puandan kapattı.

    39,3 MİLYAR SEVİYESİNDE İŞLEM HACMİ
    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,75 puan azalırken, toplam işlem hacmi 39,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

    KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN SEKTÖRLER
    Bankacılık endeksi yüzde 1,34, holding endeksi yüzde 2,82 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,86 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 4,49 ile metal eşya, makina oldu.

        Analistler, ABD'deki teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışına karşın emtia fiyatları ve tahvil faizlerindeki artışın küresel bazda iyimserliği törpülediğini bildirdi.

        Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sunumun yanı sıra ABD'de yeni konut satışları, Almanya'da büyüme verisinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 ve 1.582 seviyelerinin direnç, 1.470 puanın destek konumunda olduğunu belirtti.

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        Haberler Ekonomi Borsa İstanbul'da düşüş! 23 Şubat BIST 100 son durum...