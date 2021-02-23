Nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağı koronavirüs pandemisi sürecinde devreye alınan ekonomik destekler arasında bulunuyor. Mart ayının yaklaşmasıyla birlikte bazı sorular akıllarda yer aldı. Ödemeler halen devam ederken gözler ödeneğin biteceği tarihe çevrilmiş durumda. Peki, nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten işçi çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşte detaylar...

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Kısa çalışma ödeneğinin süresini son defa olarak mart ayı sonuna, asgari ücretteki artış miktarı kadar yükselttiğimiz nakdi ücret desteğinin süresini de 17 Mart'a kadar uzattık." dedi.

İşte işten çıkarma yasağına dair detaylar;