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    • 14.01.2021 00:03
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    CHP Ekonomi Masası heyeti nda incelemede bulundu

    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü  başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası heyeti, 'da nda incelemelerde bulundu. Soğan depolarında iktidarı kötüleyen heyet bir süre sonra ayrıldı.

    AA
    CHP Ekonomi Masası soğan depolarında

    Türkiye pandeminin tedarik zincirini fel etmesine rağmen çiftçi başta olmak üzere üreticiye ve çalışanlara elinden gelen tüm desteği verirken, Cumhuriyet burjuvazisinin gözbebeği bir aile uzantısına sahip CHP'li Faik Öztrak, muhalefet yapmaya çalışıyor...

    Ankara'nın Polatlı ilçesinde sivil toplum kuruluşları (STK) ve oda yöneticileriyle bir araya gelen CHP heyeti, daha sonra da ilçedeki soğan depolarına giderek sektör temsilcilerinin sorunlarını dinledi.

    Öztrak, burada yaptığı değerlendirmede, iktidarı kötüleyerek, "Çiftçi ne olursa olsun önemli değil." görüşünü paylaştı.

    Ekonomi Masası üyesi ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da tarım politikasının çiftçiden değil ithalattan yana olduğunu ileri sürdü.

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    Haberler Ekonomi CHP Ekonomi Masası heyeti soğan depolarında incelemede bulundu