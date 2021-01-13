Türkiye pandeminin tedarik zincirini fel etmesine rağmen çiftçi başta olmak üzere üreticiye ve çalışanlara elinden gelen tüm desteği verirken, Cumhuriyet burjuvazisinin gözbebeği bir aile uzantısına sahip CHP'li Faik Öztrak, muhalefet yapmaya çalışıyor...