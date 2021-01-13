Türkiye pandeminin tedarik zincirini fel etmesine rağmen çiftçi başta olmak üzere üreticiye ve çalışanlara elinden gelen tüm desteği verirken, Cumhuriyet burjuvazisinin gözbebeği bir aile uzantısına sahip CHP'li Faik Öztrak, muhalefet yapmaya çalışıyor...
Ankara'nın Polatlı ilçesinde sivil toplum kuruluşları (STK) ve oda yöneticileriyle bir araya gelen CHP heyeti, daha sonra da ilçedeki soğan depolarına giderek sektör temsilcilerinin sorunlarını dinledi.
Öztrak, burada yaptığı değerlendirmede, iktidarı kötüleyerek, "Çiftçi ne olursa olsun önemli değil." görüşünü paylaştı.