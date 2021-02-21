Lider kripto para birimi Bitcoin'in (BTC) son günlerde sergilediği sansasyonel performans, bunun büyük bir kilometre taşını geride bırakmasını sağladı. BTC fiyatı neredeyse 1 hafta içerisinde 49.000 dolardan 57.851 dolara kadar yükseldi.
BİTCOİN FİYATI 57.851 DOLARI GÖRDÜ
BTC fiyatı için psikolojik direnç olarak görülen 50.000 dolar seviyesinin aşılmasından daha önemli olan bir şey varsa o da altının kilo fiyatının aşılmasıydı. BTC/USD işlem çiftinin verilerine göre ise bu rekor bugün geldi. CoinGecko verilerine göre Bitcoin fiyatı bugün 57.851 dolara kadar yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. An itibarıyla hafif bir düzeltme yaşansa da BTC fiyatı hala 57.000 doların üzerinde tutunmaya devam ediyor.
Öte yandan Bitcoin'in yükselişinden beri düşüş yaşayan altın, artık Bitcoin'den 1:1 oranında daha değersiz duruma düştü. XAU/USD paritesine ve altının kilo fiyatına bakıldığında bunun basın saati itibarıyla 57.335 dolardan alınıp satıldığı görülüyor. Bitcoin, tüm zamanların rekor fiyatı ile 1 kilo altına neredeyse 500 dolarlık bir fark açtı.
ALTIN OUT, BITCOIN IN
Aslında analistler ve önde gelen finans kurumları bunu 2021 yılının başından beri vurgulamakta. Glassnode verilerine göre altın odaklı ETF ürünlerine yönelik yatırımlarda azalmaya karşı Grayscale gibi kurumsal yatırım şirketlerinin BTC varlıklarını arttırması, en büyük kanıt olarak görülüyordu.
1 BTC'nin fiyatı 1 kilo altının fiyatını geçse de hala geçilmesi gereken 11 trilyon dolarlık bir piyasa değeri bulunuyor. Altın, toplam piyasa değerine göre 11 trilyon dolar ile dünya üzerindeki en değerli varlık konumunda. Bitcoin ise daha yeni 1 trilyon dolar seviyesine ulaşmış bir varlık olarak altına şimdiden meydan okuyor.