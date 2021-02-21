MUSK VE BİTCOİN ETKİSİ

Elon Musk ilk olarak DOGE ile ilgili yaptığı açıklamalar ile dikkatleri çekti. Sonrasında Twitter biyografisini tamamen silip yerine "Bitcoin" yazması BTC fiyatının anlık olarak ciddi yükseliş yaşamasını sağladı. Son olarak Musk Twitter profil fotoğrafını "Bitcoin" görseli ile değiştirdi.

Kripto para dünyasına sıkı bir giriş yapan SpaceX ve Tesla CEO'su dünyaca ünlü milyarder Elon Musk, bu sefer de önde gelen Bitcoin eleştirmeni Peter Schiff ile altın hakkında konuştu.

Musk, Schiff'in kendisi hakkında yazdığı bir tweet'e yanıt verdi. Schiff "Elon Musk'a göre, Bitcoin neredeyse itibari para kadar saçma. Yani Musk hem Bitcoin'i hem itibari parayı saçma buluyor. Katılıyorum, dijital bir itibari para olan Bitcoin'in merkez bankaları tarafından verilen kağıt paradan bile daha fazla saçma olduğunu düşünüyorum. Altın saçma değildir. Bu itibari para ve Bitcoin'den daha iyi!" şeklinde bir tweet atmıştı.

Musk Schiff'in bu tweet'ine şu cevabı verdi:

"Altına sahip olduğunuzu söyleyen bir e-posta, altın sahibi olmakla aynı şey değildir. Kripto paranız da olabilir. Para, sadece takasın verdiği rahatsızlıktan kaçınmamızı sağlayan verilerdir. Bu veriler, tüm veriler gibi, gecikme ve hataya tabidir. Sistem, her ikisini de en aza indirecek şekilde gelişecektir."