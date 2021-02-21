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    • 21.02.2021 10:26
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    • 21.02.2021 10:55
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    'in değeri ilk kez 1 trilyon doları aştı! ı tahtından edecek mi?

    piyasasında yaşanan son dakika gelişmeler yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Lider kripto para birimi olan , her gün yeni rekorlar kırmaya devam ediyor. Bu gelişmelerin ardından Bitcoin’in piyasa değeri ilk kez 1 trilyon doları aştı. Bitcoin bu hızla tarihin en eski yatırım aracı ın 10 trilyon dolarlık piyasa değerini zorlayacağa benziyor. Peki, Bitcoin ı tahtından edecek mi? Yükseliş nereye kadar sürecek? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Bitcoin altını tahtından edecek mi?

    Lider kripto para birimi Bitcoin'in (BTC) son günlerde sergilediği sansasyonel performans, bunun büyük bir kilometre taşını geride bırakmasını sağladı. BTC fiyatı neredeyse 1 hafta içerisinde 49.000 dolardan 57.851 dolara kadar yükseldi.

    BİTCOİN FİYATI 57.851 DOLARI GÖRDÜ

    BTC fiyatı için psikolojik direnç olarak görülen 50.000 dolar seviyesinin aşılmasından daha önemli olan bir şey varsa o da altının kilo fiyatının aşılmasıydı. BTC/USD işlem çiftinin verilerine göre ise bu rekor bugün geldi. CoinGecko verilerine göre Bitcoin fiyatı bugün 57.851 dolara kadar yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. An itibarıyla hafif bir düzeltme yaşansa da BTC fiyatı hala 57.000 doların üzerinde tutunmaya devam ediyor.

    Öte yandan Bitcoin'in yükselişinden beri düşüş yaşayan altın, artık Bitcoin'den 1:1 oranında daha değersiz duruma düştü. XAU/USD paritesine ve altının kilo fiyatına bakıldığında bunun basın saati itibarıyla 57.335 dolardan alınıp satıldığı görülüyor. Bitcoin, tüm zamanların rekor fiyatı ile 1 kilo altına neredeyse 500 dolarlık bir fark açtı.

    ALTIN OUT, BITCOIN IN

    Aslında analistler ve önde gelen finans kurumları bunu 2021 yılının başından beri vurgulamakta. Glassnode verilerine göre altın odaklı ETF ürünlerine yönelik yatırımlarda azalmaya karşı Grayscale gibi kurumsal yatırım şirketlerinin BTC varlıklarını arttırması, en büyük kanıt olarak görülüyordu.

    1 BTC'nin fiyatı 1 kilo altının fiyatını geçse de hala geçilmesi gereken 11 trilyon dolarlık bir piyasa değeri bulunuyor. Altın, toplam piyasa değerine göre 11 trilyon dolar ile dünya üzerindeki en değerli varlık konumunda. Bitcoin ise daha yeni 1 trilyon dolar seviyesine ulaşmış bir varlık olarak altına şimdiden meydan okuyor.

        MUSK VE BİTCOİN ETKİSİ

        Elon Musk ilk olarak DOGE ile ilgili yaptığı açıklamalar ile dikkatleri çekti. Sonrasında Twitter biyografisini tamamen silip yerine "Bitcoin" yazması BTC fiyatının anlık olarak ciddi yükseliş yaşamasını sağladı. Son olarak Musk Twitter profil fotoğrafını "Bitcoin" görseli ile değiştirdi.

        Kripto para dünyasına sıkı bir giriş yapan SpaceX ve Tesla CEO'su dünyaca ünlü milyarder Elon Musk, bu sefer de önde gelen Bitcoin eleştirmeni Peter Schiff ile altın hakkında konuştu.

        Musk, Schiff'in kendisi hakkında yazdığı bir tweet'e yanıt verdi. Schiff "Elon Musk'a göre, Bitcoin neredeyse itibari para kadar saçma. Yani Musk hem Bitcoin'i hem itibari parayı saçma buluyor. Katılıyorum, dijital bir itibari para olan Bitcoin'in merkez bankaları tarafından verilen kağıt paradan bile daha fazla saçma olduğunu düşünüyorum. Altın saçma değildir. Bu itibari para ve Bitcoin'den daha iyi!" şeklinde bir tweet atmıştı.

        Musk Schiff'in bu tweet'ine şu cevabı verdi:

        "Altına sahip olduğunuzu söyleyen bir e-posta, altın sahibi olmakla aynı şey değildir. Kripto paranız da olabilir. Para, sadece takasın verdiği rahatsızlıktan kaçınmamızı sağlayan verilerdir. Bu veriler, tüm veriler gibi, gecikme ve hataya tabidir. Sistem, her ikisini de en aza indirecek şekilde gelişecektir."

        BİR YILDA % 681 ARTTI

        ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın 1.5 milyar dolarlık varlığını Bitcoin'e yatırdığını duyurması ve Mastercard ile Bank of New York Mellon'un ise kripto para birimlerinin kullanımını kolaylaştıracak adımlar atmasının ardından dijital para biriminin değeri de hızla yükseldi. İlk kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı 2011'de 0.30 dolarken, şu anda 55 bin doların üzerine çıktı. Bitcoin'in fiyatı, sadece bu hafta yüzde 17 civarında değer kazandı. 2020'nin başından bu yana artış ise yüzde 681 oldu. Kripto para biriminin piyasa değerinin 1 trilyon dolara ulaşması önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Bu yıl Bitcoin'in piyasa değeri 450 milyar dolardan fazla yükseliş gösterdi.

        Bildiğiniz gibi Tesla ve SpaceX şirketleirnin kurucusu Elon Musk, zaman zaman Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarla gündeme geliyor.

        ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, geçtiğimiz haftalarda 1,5 milyar dolarlık varlığını Bitcoin'e yatırdığını açıklamıştı.

        Tesla'nın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirimde, şirketin uzun vadede dijital varlıklar edinebileceği aktarılarak, yakın gelecekte şirketin ödeme türü olarak Bitcoin'i de kabul edebileceği belirtildi.

        ÜÇ HAFTADA 970 MİLYON DOLAR KAZANDI

        Tesla, Bitcoin'in yaklaşık yüzde 65 değer kazanmasıyla üç hafta içerisinde 970 milyon dolar kazanç elde etti.

        Tesla geçtiğimiz yıl 31.5 milyar dolar gelir elde ederken, net kârı 721 milyon dolar olarak açıklanmıştı. Başka bir deyişle şirket, geçen yıl elde ettiği net karı, Bitcoin sayesinde üç haftada elde etmiş oldu.
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