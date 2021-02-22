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    • Ekonomi
    • 22.02.2021 11:06
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    • 22.02.2021 11:06
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    ne demek? ? yükselir mi düşer mi?

    ? ne demek? yükselir mi sorularına arama motorlarında yanıt aranıyor. Elon Musk attığı tweetlerle kripto para piyasalarına yön vermeye devam ediyor. Son olarak Dojo 4 Doge tweeti atan Elon Musk, bu ifadesiyle Dogecoin piyasasında hareketliliğe yol açtı. Peki; ?

    takvim.com.tr
    Dojo 4 Doge ne demek? Dojo ne demek? Dogecoin yükselir mi düşer mi?

    Dojo 4 Doge ne demek? Dojo ne demek? Elon Musk tweeti kripto para piyasalarında hareketliğe yol açtı. Tesla CEO'su Elon Musk son olarak Dojo 4 Doge tweeti atmıştı. Atılan tweetin ardından Dogecoin piyasalarında hareketlilik yaşandı. Peki Dogecoin yükselecek mi düşecek mi?

    DOJO 4 DOGE NE DEMEK?

    Tesla CEO'su Elon Musk 22 Şubat'ta "Dojo 4 Doge" tweetini attı. Dojo ayrıca bir dojo ve Spor salonunu ifade eder, ancak aynı zamanda Tesla'nın tamamen otonom sürüşünü sağlayan 4D yapay zeka sistemini ifade eder.

    Dojo bilindiği üzere süper bilgisayar olarak geçmektedir. Elon Musk atmış olduğu Dojo 4 Doge tweetinden ilk çıkan anlam dogecoin mining (madenciliği) için üst düzey bilgisayar kullanacak. "Dojo" kelimesi Japon dövüş sanatları için bir okul veya eğitim tesisidir. Elon Musk'ın bahsettiği dojo da bilgisayarlar için bir tür eğitim okulu.

        Dojo 4, Elon Musk'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı Tesla Süper Bilgisayardır. Geçtiğimiz sene Dojo v1.0 versiyonunun hazır olduğunu açıklamıştı. Dojo 4 Doge paylaşımı, Tesla'nın Süper bilgisayar ile Doge coin madenciliği yapmayı planladığını gösteriyor.

        22 ŞUBAT DOGECOIN KAÇ TL OLDU?

        1 DOGECOİN (DOGE) : 0.3977 TL - (DEĞİŞKENLİK GÖSTERMEKTEDİR)

        1 DOGECOİN (DOGE) : 0.000001010 BTC

        1 DOGECOİN (DOGE) : 0.00003017 ETH

        MUSK SIK SIK PAYLAŞIYOR

        Twitter'dan Dogecoin ve Dogecoin geliştiricilerinin Twitter hesaplarını takip eden Tesla ve SpaceX CEO'su, çocuklarıyla küçük bir Dogecoin madencilik düzeneği kurduğunu söyledi. Musk, "Çocuklarımla küçük bir Dogecoin madencilik düzeneği kurdum. Eğlenceliydi." ifadelerini kullandı.

        Musk'a, Litecoin'in kurucusu Charlie Lee ise "Aynı zamanda Litecoin madenciliği ile birleştirmeyi unutma!" hatırlatması yaptı.

        Musk'ın tweet'ine Dogecoin'den hızlı bir tepki geldi. Kripto para, 0.055 dolardan 0.060 doların üzerine çıktı ancak bu yükseliş uzun sürmedi.

        Musk, geçtiğimiz günlerde ise Dogecoin balinalarına ellerindeki coin'lerini çıkarması durumunda ödeme yapacağını yazmıştı.

        Dogecoin, 2013 yılında Bitcoin'in kodu temel alınarak oluşturuldu ve piyasaya çıktı. "Şaka parası" olarak hayata geçirilen projenin kurucusu Billy Markus, Dogecoin'i birkaç saat içinde yaptığını ifade ediyor.
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