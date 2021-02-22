Dojo 4 Doge ne demek? Dojo ne demek? Dogecoin yükselir mi düşer mi?

MUSK SIK SIK PAYLAŞIYOR

Twitter'dan Dogecoin ve Dogecoin geliştiricilerinin Twitter hesaplarını takip eden Tesla ve SpaceX CEO'su, çocuklarıyla küçük bir Dogecoin madencilik düzeneği kurduğunu söyledi. Musk, "Çocuklarımla küçük bir Dogecoin madencilik düzeneği kurdum. Eğlenceliydi." ifadelerini kullandı.

Musk'a, Litecoin'in kurucusu Charlie Lee ise "Aynı zamanda Litecoin madenciliği ile birleştirmeyi unutma!" hatırlatması yaptı.

Musk'ın tweet'ine Dogecoin'den hızlı bir tepki geldi. Kripto para, 0.055 dolardan 0.060 doların üzerine çıktı ancak bu yükseliş uzun sürmedi.