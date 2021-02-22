Dojo 4 Doge ne demek? Dojo ne demek? Dogecoin yükselir mi düşer mi?

Dojo 4 Doge ne demek? Dojo ne demek? Elon Musk tweeti kripto para piyasalarında hareketliğe yol açtı. Tesla CEO'su Elon Musk son olarak Dojo 4 Doge tweeti atmıştı. Atılan tweetin ardından Dogecoin piyasalarında hareketlilik yaşandı. Peki Dogecoin yükselecek mi düşecek mi?
DOJO 4 DOGE NE DEMEK?
Tesla CEO'su Elon Musk 22 Şubat'ta "Dojo 4 Doge" tweetini attı. Dojo ayrıca bir dojo ve Spor salonunu ifade eder, ancak aynı zamanda Tesla'nın tamamen otonom sürüşünü sağlayan 4D yapay zeka sistemini ifade eder.
Dojo bilindiği üzere süper bilgisayar olarak geçmektedir. Elon Musk atmış olduğu Dojo 4 Doge tweetinden ilk çıkan anlam dogecoin mining (madenciliği) için üst düzey bilgisayar kullanacak. "Dojo" kelimesi Japon dövüş sanatları için bir okul veya eğitim tesisidir. Elon Musk'ın bahsettiği dojo da bilgisayarlar için bir tür eğitim okulu.