SEC, 2019 yılında yalnızca XRP'nin değil, Bitcoin ve Ethereum gibi diğer kripto paraların da menkul kıymet olup olmadığını incelemişti. BTC ve ETH için menkul kıymet değildir sonucuna varan komisyon, XRP'yi ise bir yatırım sözleşmesi olarak görüyor.

Sonuç olarak davada henüz net bir karar çıkmış değil ancak SEC'in elinin o kadar da güçlü olmadığı ortaya çıktı. Piyasalara da yansıyan bu görüntü, genel olarak düşüşün hâkim olduğu işlem gününde XRP'nin yaklaşık %10 değer kazanmasını sağladı.