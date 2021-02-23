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    • Ekonomi
    • 23.02.2021 08:40
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    • 23.02.2021 08:40
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    ne oldu? sonucu nedir? kim kazandı?

    Günün merak edilen konulardan birisi ne oldu? sonucu nedir? kim kazandı? Popüler kripto para birimlerinden birisi olan Ripple hakkında açılan davanın yankıları sürüyor. 22 Şubat itibariyle düzenlenen davanın nasıl sonuçlandığı, kripto para takipçilerini yakından ilgilendiriyor. Türkiye'de de binlerce yatırımcısı olan Ripple hakkında açılan dava kripto para piyasalarında adeta deprem etkisi yaratmıştı.

    takvim.com.tr
    Ripple XRP davası ne oldu? XRP davası sonucu nedir?

    Ripple XRP davası ne oldu? Kripto para piyasalarında gözler XRP davasına çevrilmişti. 22 Şubat tarihinde düzenlenen davanın sonucu arama motorlarında sorgulanıyor. Ripple'ın değer kaybetmesine neden olan ve fiyatını baskılayan dava görüldü. Peki Ripple davası kim kazandı? Ripple XRP davası sonucu nedir?

    RİPPLE XRP DAVASI NE OLDU?

    New York Güney Bölge Mahkemesi, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun Ripple aleyhindeki davası için ilk mahkeme tarihini belirledi. Ripple davası tarafları 22 Şubat'ta hakim karşısına çıktı.

    Ripple'ın değer kaybetmesine neden olan ve fiyatını baskılayan dava, nihayet bugün görüldü. İlk duruşmada Ripple CEO'su Brad Garlinghouse'u temsil eden Avukat Matthew Solomon, SEC'in 2019 ve öncesinde gerçekleşen çok sayıda görüşmede XRP'nin menkul kıymetler durumu hakkında borsaları veya piyasa aktörlerini uyarmadığını iddia etti. İkili, kendilerine yöneltilen iddiaların geçersiz olduğunu, SEC'in geçmişte XRP'nin menkul kıymet olduğuna dair herhangi bir bilgi vermediğini ve davanın düşmesi gerektiğini savundu.

    SEC, 2019 yılında yalnızca XRP'nin değil, Bitcoin ve Ethereum gibi diğer kripto paraların da menkul kıymet olup olmadığını incelemişti. BTC ve ETH için menkul kıymet değildir sonucuna varan komisyon, XRP'yi ise bir yatırım sözleşmesi olarak görüyor.

    Sonuç olarak davada henüz net bir karar çıkmış değil ancak SEC'in elinin o kadar da güçlü olmadığı ortaya çıktı. Piyasalara da yansıyan bu görüntü, genel olarak düşüşün hâkim olduğu işlem gününde XRP'nin yaklaşık %10 değer kazanmasını sağladı.

        RİPPLE DAVASI NE ZAMAN BİTECEK?

        Ön duruşmasının tüm keşiflerin tamamlanması için davanın 16-19 Ağustos tarihine kadar sürebileceği ve bu tarihin en yakın tarih olabileceği öngörülüyor.

        RİPPLE DAVASI NEDEN AÇILDI?

        ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından blockchain devi Ripple'a menkul kıymet davası açılmıştı.

        Açılan davada 1,3 milyar dolarlık tazminat talep edilirken Ripple'ın 2013 yılından itibaren, XRP olarak bilinen dijital varlıkların ABD'deki ve dünyadaki yatırımcılara kayıt dışı olarak satarak fon topladığını öne sürüyor. Yani iddialara göre Ripple, insanlardan aldığı hizmetlerin ödemesini geleneksel para birimi yerine dijital olan XRP ile yaptı.

        RİPPLE NEDİR?

        Ripple, 2012 yılında ortaya çıkmış bir ödeme ağı sistemi (RippleNet) ve kripto para değeridir (XRP). Ripple diğer birçok kripto para birimlerinin aksine merkezi olan bir kripto para birimidir. Blockchain sistemi üzerinde işlem görmesine rağmen işlem gören bütün defterler şirket tarafından yönetilmektedir.

            Ripple ile amaç büyük miktarlardaki varlık ve para transferlerinin hızlı, güvenilir ve ucuz bir şekilde, blockchain sistemi üzerinden yapılmasıdır. Ripple şirketinin CEO'luğunu Brad Garlinghouse yürütmektedir ve dünyanın birçok yerinde ofisleri bulunmaktadır.

            Ripple şu anda kripto para değerleri arasında Bitcoin ve Ethereum'dan sonra üçüncü en çok piyasa değeri olan kripto paradır.

            Kurumsal bir merkeze sahip olması Ripple kripto para değerinin, ödeme sistemleri sağlayıcısı şirketlerin ve bankaların tercih ettiği bir kripto para ve transfer sistemi olmasını sağlamıştır.
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            Haberler Ekonomi Ripple XRP davası ne oldu? XRP davası sonucu nedir? Ripple davası kim kazandı?