Ripple XRP davası ne oldu? Kripto para piyasalarında gözler XRP davasına çevrilmişti. 22 Şubat tarihinde düzenlenen davanın sonucu arama motorlarında sorgulanıyor. Ripple'ın değer kaybetmesine neden olan ve fiyatını baskılayan dava görüldü. Peki Ripple davası kim kazandı? Ripple XRP davası sonucu nedir?
RİPPLE XRP DAVASI NE OLDU?
New York Güney Bölge Mahkemesi, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun Ripple aleyhindeki davası için ilk mahkeme tarihini belirledi. Ripple davası tarafları 22 Şubat'ta hakim karşısına çıktı.
Ripple'ın değer kaybetmesine neden olan ve fiyatını baskılayan dava, nihayet bugün görüldü. İlk duruşmada Ripple CEO'su Brad Garlinghouse'u temsil eden Avukat Matthew Solomon, SEC'in 2019 ve öncesinde gerçekleşen çok sayıda görüşmede XRP'nin menkul kıymetler durumu hakkında borsaları veya piyasa aktörlerini uyarmadığını iddia etti. İkili, kendilerine yöneltilen iddiaların geçersiz olduğunu, SEC'in geçmişte XRP'nin menkul kıymet olduğuna dair herhangi bir bilgi vermediğini ve davanın düşmesi gerektiğini savundu.
SEC, 2019 yılında yalnızca XRP'nin değil, Bitcoin ve Ethereum gibi diğer kripto paraların da menkul kıymet olup olmadığını incelemişti. BTC ve ETH için menkul kıymet değildir sonucuna varan komisyon, XRP'yi ise bir yatırım sözleşmesi olarak görüyor.
Sonuç olarak davada henüz net bir karar çıkmış değil ancak SEC'in elinin o kadar da güçlü olmadığı ortaya çıktı. Piyasalara da yansıyan bu görüntü, genel olarak düşüşün hâkim olduğu işlem gününde XRP'nin yaklaşık %10 değer kazanmasını sağladı.