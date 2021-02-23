Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 23.02.2021 10:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.02.2021 10:05
    ABONE OL

    ? (XRP) kararı açıklandı! ?

    ? XRP kararı, kripto para kullanıcıları tarafından şok etkisi yarattı. ? Uluslararası para transferlerinde kullanılan bir yöntem olan Moneygram, Ripple ile işbirliği hakkında yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada Ripple için önem arz eden ODL hizmetine ara verildiği duyuruldu. Peki Moneygram nedir?

    takvim.com.tr
    Moneygram nedir? Moneygram Ripple XRP kararı açıklandı!

    Moneygram Ripple XRP kararı açıklandı! Moneygram nedir? Ripple için transferlerde kullanılan bir uygulama olan Moneygram'dan Ripple davası sonrası yeni bir açıklama geldi. 2019 yılında Ripple ile sözleşme imzalayan Moneygram, Ripple ile para transferine imkan tanıyordu ve dünya genelinde birçok ülkede kullanılıyordu. Peki Moneygram Ripple kaldırıldı mı? İşte yanıtı...

    MONEYGRAM RİPPLE XRP KARARI!

    Uluslararası para transfer şirketi Moneygram, devam eden SEC davası dolayısıyla Ripple için önem arz eden ODL hizmetine ara verdi.

    Ayrıca Moneygram, Ripple'dan her çeyrekte pazar geliştirme ücreti olarak alınan XRP teşviklerinden de istifade etmeyeceğini açıkladı.

    Moneygram, Ripple ile anlaşması dolayısıyla her çeyrek dönemde Ripple'dan XRP'nin kullanımını teşviki amaçlı olarak "pazar geliştirme ücreti" kisvesiyle XRP alımı gerçekleştiriyordu.

    Bu kapsamda 2020'nin dördüncü çeyreğinde Ripple, MoneyGram'a 8.5 milyon dolarlık teşvik sağlamıştı.

    Ripple, Moneygram'ın attığı adımın ardından bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Moneygram ile yapılan anlaşmalara vurgu yapılarak bazı detaylar gündeme getirildi;

    "MoneyGram ile 2019'dan bu yana devam eden ve şirketin ODL kullanımıyla sınırlı olmayan uzun dönemli bir sözleşme imzaladık. Birlikte alternatif kullanım durumlarını aktif olarak araştırıyoruz. MoneyGram ile ileriye dönük bir formül bulmayı sabırsızlıkla bekliyoruz ve bu davanın sonunda dijital varlıkların ve blok zinciri teknolojisinin kullanımı hususunda ABD'de daha fazla yasal netlik olacağına inanıyoruz. Daha önce de söylediğimiz gibi Ripple aleyhindeki dava, suyu gereksiz yere bulandırdı ve borsalar, piyasa yapıcıları ve işletmeler için daha fazla belirsizlik yarattı."

        MONEYGRAM NEDİR?

        MoneyGram International, Inc. ABD merkezli para transfer şirketidir. Dünyanın birçok bölgesinde merkezleri bulunan bir şirket olan MoneyGram, 2014 yılında dünyanın en büyük ikinci para transferi sağlayıcısı olmuştu. Şirket, yaklaşık 347.000 acente ofisinden oluşan küresel bir ağ ile 200'den fazla ülke ve bölgede faaliyet göstermektedir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Ekonomi Moneygram nedir? Moneygram Ripple (XRP) kararı açıklandı! Moneygram Ripple kaldırıldı mı?