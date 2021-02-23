Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 112 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı da 2,5 milyona yaklaştı. Salgında vaka artış hızı yavaşlasa da mutasyon riski ve küresel ekonomilerdeki toparlanmaya ilişkin soru işaretleri piyasalar üzerinde baskı oluşturuyor.
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, dün yaptığı açıklamada salgın nedeniyle ekonomik toparlanmaya giden yolun oldukça belirsiz ve düzensiz olduğunu vurgulayarak, bunun hem ülkeler arasında hem de ülkeler içinde eşitsizliklerin artmasına neden olduğunu ifade etti.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Von der Leyen ise, üye ülkeleri salgının ekonomik sonuçları ile mücadele için hazırladıkları kurtarma programının başlayabilmesi için gereken öz kaynak artışı kararını onaylamaya çağırdı.
Bu gelişmelerin yanı sıra ABD başta olmak üzere gelişmiş ülke tahvil faizleri ve emtia fiyatlarının yükseliş eğilimini sürdürmesi dikkati çekti.
Dün ABD Temsilciler Meclisi Bütçe Komitesi'nin, Başkan Joe Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık kurtarma paketini onaylaması sonrası, paketin hafta sonuna doğru Temsilciler Meclisi'nden de geçmesi bekleniyor.
Destek paketine ilişkin gelişmelere karşın dün New York borsasında karışık bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi, yüzde 0,09 değer kazanırken, S&P 500 endeksi yüzde 0,77 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,46 düşüş kaydetti. Nasdaq endeksinin düşüşünde Tesla hisselerinin yaklaşık yüzde 9 gerilemesi etkili oldu. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ise dün yüzde 1,3940 ile son bir yılın en yüksek seviyesini görmesinin ardından yüzde 1,37'nin hemen altında dengelendi.