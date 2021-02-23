350 euro nakit ödeme hesaplara yatıyor! Sigortalı, sigortasız olanlar turnayı gözünden vurdu! Bu kişiler hemen alabilir…

İŞKUR İŞTE ANNE PROJESİ

İşte Anne Projesi kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan ve İş Kulübü avantajlarından faydalanan ve akabinde işbaşı eğitim programlarına katılan kadınlara günlük 95 TL zaruri gider ödemesi yapılır. Bu ödemeler kurs ve programlara katılan annelere sağlanır.

DOĞUM PARASI 300 TL, 400 TL VE 600 TL

Doğum parası ödemesi ile bir anne 1300 TL'ye kadar devlet desteği alabilir.

Mayıs 2015 tarihinden sonra ilk defa çocuk sahibi olan anneye 300 TL ödenir. Bu tarihten sorna ikinci çocuğunu doğuran anneye 400 TL bir ödeme daha yapılır Eğer çocuk sayısı 3 ve üzeri olursa destek tutarı 600 TL olarak yapılır.

EMZİRME PARASI 201 TL

Yeni doğum yapmış olan bir anneye sağlanan destek ödemelerinden bir tanesi de emzirme parası. Bu ödemeler halk arasında süt parası olarak bilinir ve 201 TL olarak yapılır.