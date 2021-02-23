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    • Ekonomi
    • 23.02.2021 15:48
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    • 23.02.2021 15:48
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    350 euro nakit ödeme hesaplara yatıyor! Sigortalı, sigortasız olanlar turnayı gözünden vurdu! Bu kişiler hemen alabilir…

    Çalışan annelere bakıcı desteği sağlanmasına ilişkin Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Selçuk, desteklerin önümüzdeki yıllarda kademeli artırılarak, 2021 yılında 325 Avro 2022 yılı için de 350 Avro olacağının mesajını verdi. Bu proje ile çalışma hayatında yer alan annelere her ay düzenli destek ödemesi yapılıyor. 2019 yılında başlayan proje için belirlenen aylık ödeme tutarında zam yapıldı. Bundan sonra her ay 350 Euro olarak ödenecek olan bakıcı desteğine ilişkin detayları haberimizde paylaşıyoruz. Peki bu desteğe kimler nasıl başvuru yapacaklar.

    takvim.com.tr
    350 euro nakit ödeme hesaplara yatıyor!

    Devlet tarafından sağlanan çok sayıda destek ödemesinden bazıları da sadece kadınlara yönelik. Bu ödemelerin bazıları doğrudan kadınlara yapılırken bazı destek ödemeleri sadece annelere yapılıyor. Çalışan çalışmayan sigortalı veya sigortasız olmasına bakılmadan sağlanan bu anne yardımlarını sizlerle paylaşıyoruz. Bakan Selçuk, Avrupa Birliği ile ortaklaşa finanse edilerek, Sosyal Güvenlik Kurumu'nca Ankara, İstanbul ve İzmir'de hayata geçirilen 'Eğitimli Çocuk Bakıcıların Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi' ile ayrıca özel gereksinimli çocuğu olan annelere 50 Avro artırımlı (350 Avro) ödeme alarak destekleneceğini bildirdi.

    ÇALIŞAN ANNE DESTEĞİ

    Çalışmak, işe geri dönmek ya da yeni bir işte çalışmaya başlamak istiyorsanız, bu Proje ile Sosyal Güvenlik Kurumu bütçenize aylık 300 avro Çalışan Anne Desteği sağlıyor. Destek miktarı 2021 yılında 325 avro, 2022 yılında 350 avroya çıkacaktır. Özel gereksinimli çocuğu olan veya bekar annelere fazladan 50 avro ödenmektedir. Proje kayıtları devam ediyor.

    HER AY 300 EURO BAKICI DESTEĞİ

    'Eğitimli Çocuk Bakıcıların Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi' Avrupa Birliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından finanse ediliyor. Özel sektörde 4A statüsünde çalışan kadınlara sağlanan bu destek ödemleri Ankara, İstanbul ve İzmir'de yaşayanlar için geçerli. Bu 3 şehirde yaşayan kadınlar küçük çocuklarının olması durumunda bakıcı desteği için başvuru yapabilecekler.

    Başvuru işlemleri SGK'ya bağlı kurumların sitesi üzerinden yapılacak. Vatandaşlar projeye www.sgkegitimlibakici.org veya www.sgk.gov.tr internet adreslerinden e-devlet şifresiyle başvuru yapılabilmektedir.

        BAKICI EĞİTİM TEŞVİKİ

        Bakıcı Eğitim Teşviki ile toplam 6.000 eğitimli çocuk bakıcısına mali destek yapılacaktır. Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde ikamet eden kadınlardan (0-36 ay çocuk bakım eğitimini kapsayan) çocuk bakımı kursunu 10 Kasım 2019'dan sonra tamamlayan ve MEB onaylı sertifikasını ibraz edenlere tek seferlik 200 Avro (€)' ya kadar eğitim teşviki sağlanmaktadır.

        İŞKUR İŞTE ANNE PROJESİ

        İşte Anne Projesi kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan ve İş Kulübü avantajlarından faydalanan ve akabinde işbaşı eğitim programlarına katılan kadınlara günlük 95 TL zaruri gider ödemesi yapılır. Bu ödemeler kurs ve programlara katılan annelere sağlanır.

        DOĞUM PARASI 300 TL, 400 TL VE 600 TL

        Doğum parası ödemesi ile bir anne 1300 TL'ye kadar devlet desteği alabilir.

        Mayıs 2015 tarihinden sonra ilk defa çocuk sahibi olan anneye 300 TL ödenir. Bu tarihten sorna ikinci çocuğunu doğuran anneye 400 TL bir ödeme daha yapılır Eğer çocuk sayısı 3 ve üzeri olursa destek tutarı 600 TL olarak yapılır.

        EMZİRME PARASI 201 TL

        Yeni doğum yapmış olan bir anneye sağlanan destek ödemelerinden bir tanesi de emzirme parası. Bu ödemeler halk arasında süt parası olarak bilinir ve 201 TL olarak yapılır.
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        Haberler Ekonomi 350 euro nakit ödeme hesaplara yatıyor! Sigortalı, sigortasız olanlar turnayı gözünden vurdu! Bu kişiler hemen alabilir…