350 euro nakit ödeme hesaplara yatıyor! Sigortalı, sigortasız olanlar turnayı gözünden vurdu! Bu kişiler hemen alabilir…

Devlet tarafından sağlanan çok sayıda destek ödemesinden bazıları da sadece kadınlara yönelik. Bu ödemelerin bazıları doğrudan kadınlara yapılırken bazı destek ödemeleri sadece annelere yapılıyor. Çalışan çalışmayan sigortalı veya sigortasız olmasına bakılmadan sağlanan bu anne yardımlarını sizlerle paylaşıyoruz. Bakan Selçuk, Avrupa Birliği ile ortaklaşa finanse edilerek, Sosyal Güvenlik Kurumu'nca Ankara, İstanbul ve İzmir'de hayata geçirilen 'Eğitimli Çocuk Bakıcıların Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi' ile ayrıca özel gereksinimli çocuğu olan annelere 50 Avro artırımlı (350 Avro) ödeme alarak destekleneceğini bildirdi.
ÇALIŞAN ANNE DESTEĞİ
Çalışmak, işe geri dönmek ya da yeni bir işte çalışmaya başlamak istiyorsanız, bu Proje ile Sosyal Güvenlik Kurumu bütçenize aylık 300 avro Çalışan Anne Desteği sağlıyor. Destek miktarı 2021 yılında 325 avro, 2022 yılında 350 avroya çıkacaktır. Özel gereksinimli çocuğu olan veya bekar annelere fazladan 50 avro ödenmektedir. Proje kayıtları devam ediyor.
HER AY 300 EURO BAKICI DESTEĞİ
'Eğitimli Çocuk Bakıcıların Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi' Avrupa Birliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından finanse ediliyor. Özel sektörde 4A statüsünde çalışan kadınlara sağlanan bu destek ödemleri Ankara, İstanbul ve İzmir'de yaşayanlar için geçerli. Bu 3 şehirde yaşayan kadınlar küçük çocuklarının olması durumunda bakıcı desteği için başvuru yapabilecekler.
Başvuru işlemleri SGK'ya bağlı kurumların sitesi üzerinden yapılacak. Vatandaşlar projeye www.sgkegitimlibakici.org veya www.sgk.gov.tr internet adreslerinden e-devlet şifresiyle başvuru yapılabilmektedir.