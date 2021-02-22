



YOK BÖYLE 'CAR'

Elon Musk arabadan çok, sanal para ile kazandı. Tesla'nın 1 yıllık kârı 720 milyon dolar olurken, Bitcoin'in ona 3 haftalık getirisi 970 milyon doları buldu.



Tesla'nın CEO'su Elon Musk, kazancın yolunu sanal parada buldu. 2020'de 31.5 milyar dolar gelir elde eden Tesla'nın 1 yıllık net kârı 721 milyon dolar oldu. Ocak'ta 1.5 milyar dolarlık Bitcoin alan Tesla, eğer bunları elinde tutmaya devam ediyorsa, 3 haftada geçen yıl elde ettiği net kârdan fazlasını elde etti. Tesla, ortalama kaç dolardan Bitcoin aldığı açıklamamıştı. Bitcoin Ocak sonunda 34 bin dolardan el değiştirirken, bugün 56 bin dolara yükseldi. Tesla'nın 31 Ocak itibarıyla 1.5 milyar dolarlık Bitcoin'i olduğunu kabul edersek, bu Bitcoin'lerin bugünkü karşılığı 2 milyar 470 milyon dolara tekabül ediyor. Yani firma Bitcoin yatırımından sadece 3 haftada 970 milyon dolar kâr elde etmiş oluyor.



1 YILDA % 538 YÜKSELDİ

Bitcoin Şubat ayında dolar bazında yüzde 64.7 yükselirken, son 1 yıldaki yükselişi yüzde 538'i buldu.