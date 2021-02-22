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    Haritayı önünüze 'coin' bir daha düşünün! En çok , , coin aradı | Bitcoin nasıl alınır?

    Dünya dijital paraya odaklandı. Bitcoin 57 bin doları aştı. ‘Batarsınız’ uyarıları işe yaramadı. Türkiye'de en çok , , coin aradı. Büyük şehirleri solladı. Peki, bitcoin nasıl alınır? İşte haberin detayları ve 22 Şubat tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz bitcoin haberleri...

    Takvim
    Haritayı önünüze 'coin' bir daha düşünün

    Kripto paradaki iştah kabartan grafik her gün yeni rekorlara imza attı. Bitcoin'e para yatıranlar son 12 ayda yüzde 538 oranında kazandı. Ekonomistlerin ve merkez bankalarının "endişeliyiz" uyarılarına kimse kulak asmadı. En yoksul kesimler bile bu sevdaya kapıldı. Gözünü kırpmadan tüm birikimini sanal paraya yatırdı.



    Ülkemizde en çok Van, Bingöl, Batman coin aradı. Büyük şehirleri solladı.

    *Google'da arama sayısının nüfusa oranı en az 1, en çok 100'le ifade edilmektedir



    ELON MUSK 3 HAFTADA 970 MİLYON DOLAR KAZANDI

    Elon Musk, bitcoin alacağını söyledi. Tesla'dan yılda 720 milyon dolar elde eden ünlü yatırımcı, Bitcoin'den sadece 3 haftada 970 milyon doları cebe indirdi.

    KRİPTO PARALARLA İLGİLİ UZMANLARIN GÖRÜŞLERİ:

    Christine Lagarde (ECB Başkanı): Merkezi olmayan yatırımlar endişelendiriyor.

    Janet Yellen (ABD Haz.Bak.) : Bitcoin konusunda kaygılarım fazla

    Jim Rogers (Yatırımcı): Paranız bır anda sıfırlanabılır

    Nouriel Roubini (Ekonomist): Dolandırıcılık içeren spekülatif sözde varlık…



        YOK BÖYLE 'CAR'
        Elon Musk arabadan çok, sanal para ile kazandı. Tesla'nın 1 yıllık kârı 720 milyon dolar olurken, Bitcoin'in ona 3 haftalık getirisi 970 milyon doları buldu.

        Tesla'nın CEO'su Elon Musk, kazancın yolunu sanal parada buldu. 2020'de 31.5 milyar dolar gelir elde eden Tesla'nın 1 yıllık net kârı 721 milyon dolar oldu. Ocak'ta 1.5 milyar dolarlık Bitcoin alan Tesla, eğer bunları elinde tutmaya devam ediyorsa, 3 haftada geçen yıl elde ettiği net kârdan fazlasını elde etti. Tesla, ortalama kaç dolardan Bitcoin aldığı açıklamamıştı. Bitcoin Ocak sonunda 34 bin dolardan el değiştirirken, bugün 56 bin dolara yükseldi. Tesla'nın 31 Ocak itibarıyla 1.5 milyar dolarlık Bitcoin'i olduğunu kabul edersek, bu Bitcoin'lerin bugünkü karşılığı 2 milyar 470 milyon dolara tekabül ediyor. Yani firma Bitcoin yatırımından sadece 3 haftada 970 milyon dolar kâr elde etmiş oluyor.

        1 YILDA % 538 YÜKSELDİ
        Bitcoin Şubat ayında dolar bazında yüzde 64.7 yükselirken, son 1 yıldaki yükselişi yüzde 538'i buldu.



        HER COİNİN ETİ YENMEZ
        Kripto paralar son dönemde tüm dünyanın gündeminde. Yükselişi cezbediyor ama uzmanlar da uyarıyor. Pek çok ekonomist, yatırımcı, devlet yetkilisi, sanal paraların spekülasyona çok açık olduğunun altını çiziyor, "Paranız bir anda sıfırlanabilir" diyerek dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

        Sanal paraya karşı yapılan uyarılar her geçen gün artarken; dünyayı saran 'coin' çılgınlığı Türkiye'ye de sıçradı. Türkiye'nin sanal parayı en çok merak eden, araştıran illeri ise doğudan çıktı. Sanal para merakında Doğu illeri Türkiye'nin en büyük şehirleri İstanbul, Ankara ve İzmir'i solladı.

        Google Trend'lerde en çok 'Bitcoin' kelimesi arandı. İlk sırada ise Batman yer aldı, Diyarbakır ve Siirt izledi. 'Coin' sorgulaması yapanlarda ise Bingöl ipi göğüsledi. Batman, Diyarbakır ve Hakkari takip etti.



        BITCOIN
        Batman
        Diyarbakır
        Siirt
        Şırnak
        Hakkâri

        COIN
        Bingöl
        Batman
        Diyarbakır
        Hakkari
        Van

        DİJİTAL PARA
        Diyarbakır
        Balıkesir
        Mersin
        Samsun
        Muğla



            UNUTAN YANAR
            Kripto para, takasta kullanılabilen dijital, şifrelenmiş, sanal para birimidir. Kimilerine göre geleceğin parasıdır... İşlemler şifreyle gerçekleştirilir. Eğer parolanızı unutursanız, paranızı da unutmalısınız.
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            Haberler Ekonomi Haritayı önünüze 'coin' bir daha düşünün! En çok Van, Bingöl, Batman coin aradı | Bitcoin nasıl alınır?