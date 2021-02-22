Kripto paradaki iştah kabartan grafik her gün yeni rekorlara imza attı. Bitcoin'e para yatıranlar son 12 ayda yüzde 538 oranında kazandı. Ekonomistlerin ve merkez bankalarının "endişeliyiz" uyarılarına kimse kulak asmadı. En yoksul kesimler bile bu sevdaya kapıldı. Gözünü kırpmadan tüm birikimini sanal paraya yatırdı.
Ülkemizde en çok Van, Bingöl, Batman coin aradı. Büyük şehirleri solladı.
*Google'da arama sayısının nüfusa oranı en az 1, en çok 100'le ifade edilmektedir
ELON MUSK 3 HAFTADA 970 MİLYON DOLAR KAZANDI
Elon Musk, bitcoin alacağını söyledi. Tesla'dan yılda 720 milyon dolar elde eden ünlü yatırımcı, Bitcoin'den sadece 3 haftada 970 milyon doları cebe indirdi.
KRİPTO PARALARLA İLGİLİ UZMANLARIN GÖRÜŞLERİ:
Christine Lagarde (ECB Başkanı): Merkezi olmayan yatırımlar endişelendiriyor.
Janet Yellen (ABD Haz.Bak.) : Bitcoin konusunda kaygılarım fazla
Jim Rogers (Yatırımcı): Paranız bır anda sıfırlanabılır
Nouriel Roubini (Ekonomist): Dolandırıcılık içeren spekülatif sözde varlık…