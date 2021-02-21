Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? sorularının yanıtları yüzbinlerce vatandaşın ilgi alanı ve arama motorları üzerinden sıkça sorgulanıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ekonomik anlamda büyük destek sağlayan ve vatandaşların rahat bir nefes almasına olanak tanıyan kısa çalışma ödeneği ile ilgili neler açıkladı? Konuya dair son dakika gelişmeleri haberimizde derledik.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?
17 Şubat Kabine toplantısında alınan kritik kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Kısa Çalışma Ödeneği'nin iki ay daha uzatılarak 17 Ocak'a kadar devam edeceğini belirtmişti. Ardından yeniden değerlendirme sonucunda ödemeler 17 Ocak 2021 tarihinden itibaren iki ay uzatılmıştı. Son karar ile ise kısa çalışma ödeneği mart ayı sonuna kadar uzatıldı.
Erdoğan'ın duyurduğu bir diğer haber ise nakdi ücret desteği oldu. Destek ödemeleri koronavirüs salgını sürecinde büyük önem taşıyor. Buna göre Kabine nakdi ücret desteğinin 17 Mart'a kadar uzatılmasına karar verdi.
KISA ÇALIŞMA 31 MART'A KADAR
Kovid-19'un ekonomi ve istihdama olan olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla geçen yıldan bu yana işletmelere sağlanan kısa çalışma ödeneği desteğinin süresi 31 Mart'a kadar uzatıldı. Geçen yıl günlük 39.24 lira olan kısa çalışma ödeneği desteği, 2021'de 47.70 liraya çıkarılmıştı. Destek kapsamında bugüne kadar 2 milyon 471 bin çalışan için 8 milyar 265 milyon 914 bin liralık ödeme yapıldı.