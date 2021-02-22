Vatandaşı kandıran sitelere erişim engeli geliyor

Hükümet, internet başta olmak üzere uzaktan erişim araçları üzerinden satılan ürünlerde tüketicinin mağduriyetine son vermek için önemli bir adım daha atıyor. 12 Mart'ta yürürlüğe girecek olan "Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu" ile e-ticaret kapsama alınarak güvenilmeyen ve standartlara uygun olmayan ürünlerin satışına aracılık eden internet, radyo ve televizyon firmalarına yaptırım geliyor. Tüketici mağduriyetine yol açanlar belirlenerek ürünlerin yayınlandığı sitelere erişim engeli getirilebilecek.