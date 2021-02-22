Vatandaşı kandıran sitelere erişim engeli geliyor

Hükümet, internet başta olmak üzere uzaktan erişim araçları üzerinden satılan ürünlerde tüketicinin mağduriyetine son vermek için önemli bir adım daha atıyor. 12 Mart'ta yürürlüğe girecek olan "Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu" ile e-ticaret kapsama alınarak güvenilmeyen ve standartlara uygun olmayan ürünlerin satışına aracılık eden internet, radyo ve televizyon firmalarına yaptırım geliyor. Tüketici mağduriyetine yol açanlar belirlenerek ürünlerin yayınlandığı sitelere erişim engeli getirilebilecek.
PEKCAN: MÜEYYİDE UYGULANACAK
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, uygunsuz ve güvensiz ürünlerin satışına aracılık eden internet, radyo ve televizyon firmalarına da müeyyide uygulanacağını söyledi. Bakan Pekcan, ürünlerin uzaktan iletişim araçlarıyla piyasaya arz ve bulundurma koşulları, bu ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin iki yönetmeliğin yürürlüğe gireceğini belirtti.
Bakan Pekcan, "Ürünlerin Uygunluğu ve Piyasa Gözetimi, Denetimine Dair Yönetmelik ve "Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği'nin Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanıyor. Ardından da 'Elektronik Ticaretin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Merkezi Destek Sistemi' vasıtasıyla satışı uzaktan iletişim araçlarıyla gerçekleştirilen ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine başlanacak" dedi.