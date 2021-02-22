Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 22.02.2021 16:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.02.2021 16:53
    ABONE OL

    25 Şubat aktüel kataloğu yine dopdolu! A101 aktüel katalog indirimli ürünler listesi bu hafta neler var?

    aktüel ürünler kataloğu 25 Şubat 2021 yayınlandı ve vatandaşlar tarafından hemen incelenmeye başlandı. Her hafta Perşembe günleri birbirinden güzel ve çeşitli ürünler satışa sunuluyor. Peki, ? 25 Şubat aktüel kataloğunda özellikle uygun fiyatlı teknolojik aletler dikkat çekiyor. 65UL2063DT 65" Ultra Hd Smart Led TV, Cep Telefonu, Wi-Fi Pro Sinyal Yakınlaştırıcı ürünleri vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. İşte yla satışa sunulan ürünler...

    takvim.com.tr
    A101 25 Şubat aktüel kataloğu yine dopdolu!

    A101 aktüel ürünler kataloğu 25 Şubat 2021 gündemde en çok araştırılan bilgiler arasında yer alıyor. A101 aktüel ürünler yine dopdolu, gıdadan beyaz eşyaya, kütüphaneden kırtasiye ürünlerine, kişisel bakım ürünlerinden mutfak ürünlerine kadar pek çok fırsat vatandaşları bekliyor. A101 marketler hafta içi 10:00-20:00 hafta sonları ise 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet veriyor. Güncel kataloğu haberimizden inceleyerek alacağınız ürünlerin listesini yapabilirsiniz.

    25 ŞUBAT 2021 A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    ALDIN ALDIN FIRSATLARI KAÇMAZ!

        Toshiba 65UL2063DT 65" Ultra Hd Smart Led Tv 5.499 TL
        Samsung UE40N5000AU 40" Full HD Tv 2.599 TL
        Huawei Y5 2019 Cep Telefonu 1.699 TL

        TEKNOLOJİK ALETLERDE DEV İNDİRİM!

        13-26 ŞUBAT ARASI KOZMETİK ÜRÜNLERİNDE İNDİRİMLER!

        13-26 ŞUBAT ARASI KOZMETİK ÜRÜNLERİNDE İNDİRİMLER!
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Ekonomi A101 25 Şubat aktüel kataloğu yine dopdolu! A101 aktüel katalog indirimli ürünler listesi bu hafta neler var?