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    • Ekonomi
    • 21.02.2021 11:49
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    • 21.02.2021 11:52
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    ! ürünlerde bu hafta neler var? Kuruyemiş fırsatları…

    Heyecanla ve merakla beklenen yayınlandı ve vatandaşlar tarafından hemen incelenir oldu. Her hafta Salı ve Cuma günleri birbirinden güzel, çeşitli ürünleri satışa sunan BİM marketler yine dopdolu, özellikle kuruyemişlerdeki fırsatlar oldukça dikkat çekiyor. Bu soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak kampanyalara haberimizden göz atabilirsiniz. Koronavirüs nedeniyle BİM şubeleri koronavirüs nedeniyle hafta içi 10:00-20:00, hafta sonu ise 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet veriyor. İşte güncel

    takvim.com.tr
    BİM aktüel ürünler kataloğu 21 Şubat 2021!

    BİM aktüel ürünler kataloğu 21 Şubat 2021 gündemde en çok araştırılan bilgiler arasında yer alıyor. Her Salı olduğu gibi bu hafta da gıda ürünlerinde uygun fiyatlar dikkat çekiyor. Kuruyemişlerden çikolatalara, büskivilerden içeceklere, deterjandan bebek bezlerine kadar geniş kategoride ürünler vatandaşları bekliyor. BİM aktüel kampanyalarını önceden inceleyerek alacaklarını belirlemek isteyenler haberimize göz atabilir. Güncel BİM aktüel ürünler kataloğu haberimizinde yer alıyor.

    BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 21 ŞUBAT 2021

    içecekler

        deterjanlar

        kuruyemişler

        poşet çay

            bebek bezi

            perwoll

            hijyen ürünleri

                temizlik ürünleri

                sıvı sabun

                kolonya
                    Haberler Ekonomi BİM aktüel ürünler kataloğu 21 Şubat 2021! BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var? Kuruyemiş fırsatları…