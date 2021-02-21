BİM aktüel ürünler kataloğu 21 Şubat 2021 gündemde en çok araştırılan bilgiler arasında yer alıyor. Her Salı olduğu gibi bu hafta da gıda ürünlerinde uygun fiyatlar dikkat çekiyor. Kuruyemişlerden çikolatalara, büskivilerden içeceklere, deterjandan bebek bezlerine kadar geniş kategoride ürünler vatandaşları bekliyor. BİM aktüel kampanyalarını önceden inceleyerek alacaklarını belirlemek isteyenler haberimize göz atabilir. Güncel BİM aktüel ürünler kataloğu haberimizinde yer alıyor.