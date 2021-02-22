Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 22.02.2021 14:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.02.2021 14:28
    ABONE OL

    ! yine dopdolu!

    ve vatandaşlar tarafından hemen incelenir oldu. Hangi kategorilerdeki ürünlerde ne kadar indirim olduğu merakla sorgulananlar arasında yer aldı. Birbirinden güzel ve çeşitli ürünleri belirli tarihlerde satışa sunan, en çok ziyaret edilen marketlerden biri olan şubelerindeki kampanyalara haberimizden göz atabilirsiniz. yine dopdolu, içeceklerden süt ürünlerine, kahvaltılıklardan atıştırmalıklara kadar birçok seçenek sizleri bekliyor. Güncel Migros kataloğu haberimizde yer alıyor…

    takvim.com.tr
    Migroskop 18 Şubat-3 Mart 2021 yayınlandı!

    Migros aktüel ürünler kataloğu 18 Şubat-3 Mart 2021 yayınlanır yayınlanmaz vatandaşların ilgi odağı oldu ve hangi ürünlerde ne kadar indirim oranı olduğu merakla araştırılmaya başlandı. Birbirinden güzel ve çeşitli ürünler arasından alacaklarını belirleyen ve listesini yapan vatandaşlar kampanyaları yakından takip ediyor. Deterjanlardan bebek ürünlerine, meyve ve sebzelerden güzellik ürünlerinden hijyen seçeneklerine kadar pek çok fırsat sizleri bekliyor. Güncel Migroskop kataloğunu haberimizden inceleyebilirsiniz.

    MİGROS 18 ŞUBAT-3 MART 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!

    deterjanlar

        temel ihtiyaçlar

        şarküteri ürünleri

        bebek ürünleri

            fırından lezzetler

            tavuk indirimleri

            çay çeşitleri
                Haberler Ekonomi Migroskop 18 Şubat-3 Mart 2021 yayınlandı! Migros aktüel ürünler yine dopdolu!