Migros aktüel ürünler kataloğu 18 Şubat-3 Mart 2021 yayınlanır yayınlanmaz vatandaşların ilgi odağı oldu ve hangi ürünlerde ne kadar indirim oranı olduğu merakla araştırılmaya başlandı. Birbirinden güzel ve çeşitli ürünler arasından alacaklarını belirleyen ve listesini yapan vatandaşlar kampanyaları yakından takip ediyor. Deterjanlardan bebek ürünlerine, meyve ve sebzelerden güzellik ürünlerinden hijyen seçeneklerine kadar pek çok fırsat sizleri bekliyor. Güncel Migroskop kataloğunu haberimizden inceleyebilirsiniz.