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    • Ekonomi
    • 22.02.2021 16:58
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    • 22.02.2021 16:58
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    Çiftçiye ödemesi ne zaman yatacak? Müjdeli haber! Buğday, arpa, çavdar, yulafta dekara göre...

    Çiftçiye ödemesinin yapılacağı tarih hakkında araştırmalar özellikle son günlerde yoğunluk kazandı. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan açıklamasında çiftçi vatandaşlara müjdeyi vermişti. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ödeme tarihlerini de yakın zamanda duyurmuştu. Peki, çiftçiye mazot ve gübre desteği ödemesi ne zaman yatacak? Buğday, arpa, çavdar, yulaf desteği ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

    Çiftçiye mazot ve gübre desteği ödemesi ne zaman yatacak?

    Çiftçi vatandaşlar destek ödemelerinin hesaplara geçip geçmediğini kontrol ederek aynı zamanda yapılan son açıklamaları da dikkatle takip ediyor. Ödemeler hakkında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli önemli bir açıklama yapmıştı. Geçen hafta Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası müjdeli haberi çiftçilere duyurmuştu. Peki, çiftçiye mazot ve gübre desteği ödemesi ne zaman yatacak? İşte detaylar..

    ÇİFTÇİYE MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

    Tarım ve Orman Bakanlığı 1 milyar 262 milyon liralık tarım destek ödemelerinin hesaplara yatmaya başladığını duyurmuştu.

    İşte müjdeli haber;

    GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR OLDU?

    Başkan Erdoğan açıklamasında şunları kaydetti:

    "Toplamı 311 milyar lirayı bulan destek ve teşviklerle sıkıntıları bir nebze hafifletmenin gayreti içindeyiz. Gübre desteklerini yüzde 100 artışla 2 katına çıkarıyoruz. Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünlerinde dekara 8 lira olan desteği 16 liraya yükseltiyoruz. Organik ve organomineral gübre kullanan üreticilerimize ise ilave olarak dekara 10 lira olan destekleme ödemesini 20 liraya yükseltiyoruz."

    DESTEKLEME ÖDEMESİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

    Tarımsal destekleme konusu ne olursa başvuruda bulunmak için Çiftçi Kayıt Sistemi' ne kayıt olmak gerekiyor. Şayet kaydınız var ise, mazot ve gübre desteklemesi almak istediğinizi belirten bir dilekçe yazmalı ve bu dilekçeyi Tarım İl veya İlçe Müdürlükleri' ne teslim etmeniz gerekiyor. Ancak ÇKS Kaydınız yoksa sisteme kayıt olmalısınız.

        Dilekçeyi müdürlüğe teslim ettikten sonra bir süre beklemeniz gerekiyor. Yapılacak olan incelemelerden sonra şayet başvurunuz onaylanırsa destekleme ödemesi almaya hak kazanıyorsunuz. Daha sonra banka hesaplarına destekleme tutarı aktarılıyor. Mazot desteklemeleri ise güncel mazot fiyatının %50' si tutarında oluyor. Verilen desteklemeler ile birlikte çiftçinin aktif bir şekilde tarımsal faaliyetlere devam etmesi sağlanıyor.

        MAZOT VE GÜBRE DESTEKLEMESİ BAŞVURU ŞARTLARI

        Destekleme alabilmek için bazı şartları taşımanız gerekiyor.

        Bu şartlar;

        Çiftçi kayıt sistemine kayıt olunmalıdır.

        Bakanlık tarafından belirlenen tarihte dilekçe ile başvurmak gerekmektedir.

        Gübre desteği başvurusu yapabilmek için en az 1 dekar alana sahip olunması gerekmektedir.

        50 dekardan fazla araziye sahip olanların toprak analizi yaptırmaları gerekmektedir.

            Toprak analizi yaptırmayan çiftçilerimiz sadece mazot desteği alabilecek ve gübre desteklerinden yararlanamayacaktır.

            Bunu bir örnek ile anlatalım. Örneğin 132 dekar araziye sahipsiniz. Bu alan için üç toprak analizi yaptırmanız gerekiyor. Çünkü her 50 dekar için 1 analiz şartı var. Şayet iki adet analiz yaptırır ve kalan 32 dekar için analiz yaptırmazsanız sadece 100 dekar için gübre desteği alırsınız. 32 dekar için sadece mazot desteği alınabilir.

            Destekleme kapsamında mazotun 100 TL' lik mazotun 50 TL' si devlet tarafından karşılanacak.

            Ektiğiniz ürünün coğrafi koşullara uygunluğunun tespit edilmesi gerekiyor.
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            Haberler Ekonomi Çiftçiye mazot ve gübre desteği ödemesi ne zaman yatacak? Müjdeli haber! Buğday, arpa, çavdar, yulafta dekara göre...