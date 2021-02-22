Çiftçi vatandaşlar destek ödemelerinin hesaplara geçip geçmediğini kontrol ederek aynı zamanda yapılan son açıklamaları da dikkatle takip ediyor. Ödemeler hakkında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli önemli bir açıklama yapmıştı. Geçen hafta Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası müjdeli haberi çiftçilere duyurmuştu. Peki, çiftçiye mazot ve gübre desteği ödemesi ne zaman yatacak? İşte detaylar..

ÇİFTÇİYE MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

Tarım ve Orman Bakanlığı 1 milyar 262 milyon liralık tarım destek ödemelerinin hesaplara yatmaya başladığını duyurmuştu.

İşte müjdeli haber;