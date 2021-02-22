Çiftçi vatandaşlar destek ödemelerinin hesaplara geçip geçmediğini kontrol ederek aynı zamanda yapılan son açıklamaları da dikkatle takip ediyor. Ödemeler hakkında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli önemli bir açıklama yapmıştı. Geçen hafta Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası müjdeli haberi çiftçilere duyurmuştu. Peki, çiftçiye mazot ve gübre desteği ödemesi ne zaman yatacak? İşte detaylar..
ÇİFTÇİYE MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?
Tarım ve Orman Bakanlığı 1 milyar 262 milyon liralık tarım destek ödemelerinin hesaplara yatmaya başladığını duyurmuştu.
İşte müjdeli haber;
GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR OLDU?
Başkan Erdoğan açıklamasında şunları kaydetti:
"Toplamı 311 milyar lirayı bulan destek ve teşviklerle sıkıntıları bir nebze hafifletmenin gayreti içindeyiz. Gübre desteklerini yüzde 100 artışla 2 katına çıkarıyoruz. Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünlerinde dekara 8 lira olan desteği 16 liraya yükseltiyoruz. Organik ve organomineral gübre kullanan üreticilerimize ise ilave olarak dekara 10 lira olan destekleme ödemesini 20 liraya yükseltiyoruz."
DESTEKLEME ÖDEMESİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Tarımsal destekleme konusu ne olursa başvuruda bulunmak için Çiftçi Kayıt Sistemi' ne kayıt olmak gerekiyor. Şayet kaydınız var ise, mazot ve gübre desteklemesi almak istediğinizi belirten bir dilekçe yazmalı ve bu dilekçeyi Tarım İl veya İlçe Müdürlükleri' ne teslim etmeniz gerekiyor. Ancak ÇKS Kaydınız yoksa sisteme kayıt olmalısınız.