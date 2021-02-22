HİBE DESTEĞİ 65 BİN LİRAYA YÜKSELTİLDİ

Kuruluş İşlemleri Desteği, İşletme Gideri Desteği ve Kuruluş desteği olarak toplam 65 Bin TL'ye kadar hibe desteği sağlanıyor.

Geleneksel Girişimcilik Destek Programı kendi işini kuran vatandaşların bu işlerinde başarılı olmalarını sağlamak ve faaliyetlerini sürdürmelerinde yardımcı olmak. KOSGEB desteğinden faydalanmak için başvuru yapanların sağlamaları gereken bazı özel hususlar bulunuyor. Bu hususların ilki kurum tarafından "Girişimcinin destek programı başvurusunda bulunduğu işletmedeki kurucu ortak payı (işletme kuruluşunun ilan edildiği sicil gazetesinde yer alan ortaklık yüzdesi) en az %50 olmalıdır. Destek programı süresinde (başvurunun uygulama birimi tarafından uygun bulunarak onaylandığı tarihten itibaren iki yıl) girişimcinin ortaklık payı %50'nin altına düşemez." olarak açıklandı. Tüm girişimcilerin KOSGEB desteklerinden faydalanmak adına bu şartı sağlamaları gerekiyor.

KURULUŞ İŞLEMLERİ DESTEĞİ

İş yeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 5.000 TL,