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    • Ekonomi
    • 22.02.2021 16:27
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    • 22.02.2021 16:27
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    Devletten iş kuracaklara geri ödemesiz 65.000 TL hibe müjdesi! 2021 hibe desteği başvurusu nasıl yapılır?

    İş kuracaklara  tarafından sağlanan destekler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu anlamda KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde iş kurmak isteyenlere 5.000 TL kuruluş yardımından başlamak üzere 65 bin TL'ye kadar parasal olanaklar sağlanıyor. Bu destek kapsamında sağlanıyor. Peki, nasıl alınır? neler? neler? İşte konu hakkında detaylı bilgiler...

    takvim.com.tr
    Devletten iş kuracaklara 65.000 TL hibe müjdesi!

    İş kuracaklara KOSGEB tarafından sağlanan destekler vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu anlamda KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde iş kurmak isteyenlere 5.000 TL kuruluş yardımından başlamak üzere 65 bin TL'ye kadar parasal olanaklar sağlanıyor. Bu destek Geleneksel Girişimcilik Desteği kapsamında sağlanıyor. Başvurular KOSGEB'in sitesinden yapılabilir.

    HİBE DESTEĞİ 65 BİN LİRAYA YÜKSELTİLDİ

    Kuruluş İşlemleri Desteği, İşletme Gideri Desteği ve Kuruluş desteği olarak toplam 65 Bin TL'ye kadar hibe desteği sağlanıyor.

    Geleneksel Girişimcilik Destek Programı kendi işini kuran vatandaşların bu işlerinde başarılı olmalarını sağlamak ve faaliyetlerini sürdürmelerinde yardımcı olmak. KOSGEB desteğinden faydalanmak için başvuru yapanların sağlamaları gereken bazı özel hususlar bulunuyor. Bu hususların ilki kurum tarafından "Girişimcinin destek programı başvurusunda bulunduğu işletmedeki kurucu ortak payı (işletme kuruluşunun ilan edildiği sicil gazetesinde yer alan ortaklık yüzdesi) en az %50 olmalıdır. Destek programı süresinde (başvurunun uygulama birimi tarafından uygun bulunarak onaylandığı tarihten itibaren iki yıl) girişimcinin ortaklık payı %50'nin altına düşemez." olarak açıklandı. Tüm girişimcilerin KOSGEB desteklerinden faydalanmak adına bu şartı sağlamaları gerekiyor.

    KURULUŞ İŞLEMLERİ DESTEĞİ

    İş yeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 5.000 TL,

    İŞLETME GİDERİ DESTEĞİ

    Sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, tanıtım ve kira) en fazla % 60'ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 15.000 TL,

    KURULUŞ DESTEĞİ

    Sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ara madde, sarf malzeme, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dâhil en fazla 45.000 TL destek sağlanmaktadır.

        BAŞVURU İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK? ADIM ADIM KOSGEB DESTEK UNSURLARINDAN FAYDALANMA SÜRECİ

        KOSGEB desteklerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar öncelikle kurumun resmi sitesine ulaşacaklar. Buradan sertifika başvurusunda bulunacaklar. Geleneksel Girişimci Destek Programı için başvuru formu dolduracak olan vatandaşlar daha sonra online eğitimlere başlayacaklar. Online eğitimlerin tamamlanıp sertifika alındıktan sonra ise iş kuracak alanda ki proje KOSGEB'e sunulacak. Proje onaylanırsa destek sağlanacak. Başvuru işlemleri için detaylı bilgiyi KOSGEB iletişim kanalları üzerinden öğrenebilirsiniz.

        KOSGEB NEDİR?

        Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı olan ama halk arasında kısaltması ile yani KOSGEB olarak bilinen kurumdur. Eski ismiyle Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yeni ismiyle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı olarak görevini yerine getirmektedir. 1990 yılında kuruluşu tamamlanmıştır.

        Ülkemizde sosyal ihtiyaçların ve ekonominin karşılanabilmesi adına orta ve küçük ölçekli işletmelerin etkisi ve sanayideki payını artırmak amacıyla kurulmuştur. KOSGEB ayrıca bu işletmelerin rekabet güçlerini ve seviyelerini artırma amacına da hizmet etmektedir. Bir diğer hizmeti ise; KOBİ'lerin rekabet düzeyini artırmak ve ihracat, kurumsallaşma ve Ar-Ge gibi mevzularda kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır.
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        Haberler Ekonomi Devletten iş kuracaklara geri ödemesiz 65.000 TL hibe müjdesi! 2021 KOSGEB hibe desteği başvurusu nasıl yapılır?