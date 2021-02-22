İş kuracaklara KOSGEB tarafından sağlanan destekler vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu anlamda KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde iş kurmak isteyenlere 5.000 TL kuruluş yardımından başlamak üzere 65 bin TL'ye kadar parasal olanaklar sağlanıyor. Bu destek Geleneksel Girişimcilik Desteği kapsamında sağlanıyor. Başvurular KOSGEB'in sitesinden yapılabilir.
HİBE DESTEĞİ 65 BİN LİRAYA YÜKSELTİLDİ
Kuruluş İşlemleri Desteği, İşletme Gideri Desteği ve Kuruluş desteği olarak toplam 65 Bin TL'ye kadar hibe desteği sağlanıyor.
Geleneksel Girişimcilik Destek Programı kendi işini kuran vatandaşların bu işlerinde başarılı olmalarını sağlamak ve faaliyetlerini sürdürmelerinde yardımcı olmak. KOSGEB desteğinden faydalanmak için başvuru yapanların sağlamaları gereken bazı özel hususlar bulunuyor. Bu hususların ilki kurum tarafından "Girişimcinin destek programı başvurusunda bulunduğu işletmedeki kurucu ortak payı (işletme kuruluşunun ilan edildiği sicil gazetesinde yer alan ortaklık yüzdesi) en az %50 olmalıdır. Destek programı süresinde (başvurunun uygulama birimi tarafından uygun bulunarak onaylandığı tarihten itibaren iki yıl) girişimcinin ortaklık payı %50'nin altına düşemez." olarak açıklandı. Tüm girişimcilerin KOSGEB desteklerinden faydalanmak adına bu şartı sağlamaları gerekiyor.
KURULUŞ İŞLEMLERİ DESTEĞİ
İş yeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 5.000 TL,
İŞLETME GİDERİ DESTEĞİ
Sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, tanıtım ve kira) en fazla % 60'ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 15.000 TL,
KURULUŞ DESTEĞİ
Sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ara madde, sarf malzeme, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dâhil en fazla 45.000 TL destek sağlanmaktadır.