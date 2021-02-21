Fabrikadaki incelemenin ardından açıklamalarda bulunan Varank, sık sık Türkiye'deki üretim tesislerini, fabrikaları, yeni girişimleri ziyaret ettiğine dikkati çekerek, "Buradaki arkadaşlarımız da bana sosyal medyadan ulaştı. Sayın Bakanım, 'Bizi de ziyaret edebilir misiniz?' dediler. Ben de geldim." ifadesini kullandı.