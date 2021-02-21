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    • Ekonomi
    • 21.02.2021 14:46
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    • 21.02.2021 14:57
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    Dünyada bir ilk! Sadece 'de üretildi! Tamamı le çalışıyor...

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı , ’ün 'daki fabrikasını ziyaret etti. Bakan Varank ziyaret sürecinde kendilerine bir müjde verildiğini belirtti. Bakan, "Dünyanın ilk tamamen yakıtlı jeneratörlerini prototip olarak üretmişler. Bunu da özellikle çevreci kaygıları olan sektörlere satmayı planlıyorlar" dedi.

    AA
    Dünyada bir ilk! Sadece Türkiye'de üretildi

    Arken Jeneratör'ün İstanbul'daki fabrikasını ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a burada firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Alaaddin Birkan Yüksel, yürüttükleri çalışmalar ve şirketin geleceğe dönük planları hakkında bilgi verdi.

    Fabrikadaki incelemenin ardından açıklamalarda bulunan Varank, sık sık Türkiye'deki üretim tesislerini, fabrikaları, yeni girişimleri ziyaret ettiğine dikkati çekerek, "Buradaki arkadaşlarımız da bana sosyal medyadan ulaştı. Sayın Bakanım, 'Bizi de ziyaret edebilir misiniz?' dediler. Ben de geldim." ifadesini kullandı.

    Varank, Arken Jeneratör Fabrikasının İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu 3 elektrik mühendisinin kurduğu bir girişim olduğunu aktararak, "Arkadaşlarımızın gayretinden, gösterdikleri çabadan etkilendim.

        Arken Jeneratör kısa bir geçmişe sahip olmasına rağmen 3 kişi başlayıp, şu anda 300 kişiyi istihdam eden önemli bir marka haline gelmiş. Cirolarının yüzde 50'sini ihracattan elde ediyorlar.

        72 ülkeye Türkiye'den elektrik jeneratörü satan bir firma." diye konuştu.
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