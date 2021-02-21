Arken Jeneratör'ün İstanbul'daki fabrikasını ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a burada firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Alaaddin Birkan Yüksel, yürüttükleri çalışmalar ve şirketin geleceğe dönük planları hakkında bilgi verdi.
Fabrikadaki incelemenin ardından açıklamalarda bulunan Varank, sık sık Türkiye'deki üretim tesislerini, fabrikaları, yeni girişimleri ziyaret ettiğine dikkati çekerek, "Buradaki arkadaşlarımız da bana sosyal medyadan ulaştı. Sayın Bakanım, 'Bizi de ziyaret edebilir misiniz?' dediler. Ben de geldim." ifadesini kullandı.
Varank, Arken Jeneratör Fabrikasının İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu 3 elektrik mühendisinin kurduğu bir girişim olduğunu aktararak, "Arkadaşlarımızın gayretinden, gösterdikleri çabadan etkilendim.