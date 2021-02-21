Milyonlarca vatandaşı sevindirecek haber! E-devlet üzerinden başvuru yapanlara 960 TL nakdi yardım yapılacağı duyuruldu…

KİRA YARDIM PARASI NE KADAR?

Kira yardımı isteyen vatandaşlar, bulundukları ilçenin kaymakamlığının bünyesindeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvuruda bulunuyor. Bu nedenle kira yardımı vatandaşın ikamet ettiği ile göre farklılık gösterebiliyor. Dolayısıyla kimi büyük şehirlerde kira yardım parası 960 liraya kadar çıkabiliyor.

KİRA YARDIMI YAPAN KURUMLAR

Maddi olarak sıkıntılar yaşayan ailelere, kiralarının ödeyebilmeleri maksadıyla çok sayıda kurum ve kuruluş tarafından kira yardımı sağlanıyor. İşte kira yardımı yapan kuruluşlar ve kurumlar:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Bağlı Müdürlükler

Kaymakamlıklar bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları

Belediyeler ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Büyükşehirlerde kiracılara 960 TL'ye kadar kira yardımı yapılabiliyor.)

Sivil Toplum Kuruluşları

Özel vakıf ve dernekler

Gönüllü kuruluşlar

Şahıslar