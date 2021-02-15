Tantanacıların aklına uysak ihracat çökmüştü: 1959'dan bu yana en yüksek küresel belirsizlik





Elbette, yazıda belirttiğimiz 'tantanacı ekonomistler' sadece kendi borularının öttüğü, sadece kendi perspektiflerinden 'algı operasyonu' yürüttükleri konunun pek çok farklı ve gereklilik arz eden yönünün sarih hale gelmesinden hiç memnun olmadılar.



Öncelikle, tantanacı ekonomistlerin kendilerini gülünç duruma düşürdükleri birinci husus, tüm analizlerini bile bile 'Kovid-19' küresel virüs salgını sanki hiç yaşanmamış gibi ortaya koymaları. Dünyanın önde gelen ekonomi ve finans kurumlarının yakından takip ettiği Küresel Belirsizlik Endeksi, küresel pandeminin 1959'dan bu yanaki en yüksek küresel belirsizliğe işaret ediyor, 2008 küresel finans krizinin neredeyse iki katı.