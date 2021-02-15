Tantanacıların aklına uysak ihracat çökmüştü: 1959'dan bu yana en yüksek küresel belirsizlik

Geçen cuma günü TCMB'nin rezervlerine yönelik kaleme aldığımız yazıda belirttiğimiz teknik detaylar ve ortaya koyduğumuz analiz çok geniş bir kesim tarafından 'bilgilendirici' olması yönüyle, ekonomi çevrelerinde de konunun 'anlaşılır' olmasını sağlaması nedeniyle hayli beğenildi.
Elbette, yazıda belirttiğimiz 'tantanacı ekonomistler' sadece kendi borularının öttüğü, sadece kendi perspektiflerinden 'algı operasyonu' yürüttükleri konunun pek çok farklı ve gereklilik arz eden yönünün sarih hale gelmesinden hiç memnun olmadılar.
Öncelikle, tantanacı ekonomistlerin kendilerini gülünç duruma düşürdükleri birinci husus, tüm analizlerini bile bile 'Kovid-19' küresel virüs salgını sanki hiç yaşanmamış gibi ortaya koymaları. Dünyanın önde gelen ekonomi ve finans kurumlarının yakından takip ettiği Küresel Belirsizlik Endeksi, küresel pandeminin 1959'dan bu yanaki en yüksek küresel belirsizliğe işaret ediyor, 2008 küresel finans krizinin neredeyse iki katı.
Brexit'ın 3 katı belirsizlik algısına sebep olduğunu çok net göstermesine rağmen, Türk reel sektörünün düşük faiz oranlı kredilerle ayakta tutulmasını ve finansal destek sağlanmasını eleştirmek ne yaman çelişki. Hakikaten, üretime, büyümeye, istihdama ve ihracata karşı bu derece vicdansız bir umursamazlıkla yorum yapmaları düşündürücü.
SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLİYOR
Dünyanın önde gelen 40 ülkesi parasal genişleme, kamu mali destekleri, hane halkı destekleri, reel sektör destekleriyle tarihin en ağır küresel ekonomik belirsizliklerinden birisine sebep olmuş bir pandemiyle savaşırken, Türk bankacılık sektörü aracılığıyla reel sektörün desteklenmesini bir hata, neredeyse bir suç gibi göstermeye çalışmak gerçekten acınası bir durum.