Kripto para birimleri piyasalarına yönelik ilgi son dönemde hız kazanırken, Bitcoin'in piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaştı.
Bazı büyük şirketlerin kripto para birimini destekleyici adımları ve yatırımlarının etkisiyle Bitcoin'in fiyatı son haftalarda rekor üstüne rekor kırdı.
TESLA'NIN BİTCOİN YATIRIMI
ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın 1,5 milyar dolarlık varlığını Bitcoin'e yatırdığını duyurması ve Mastercard ile Bank of New York Mellon'un ise kripto para birimlerinin kullanımını kolaylaştıracak adımlar atmasının ardından dijital para biriminin değeri de hızla yükseldi.
Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, en eski kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı 2011'de 0,30 dolar olarak kaydedilirken, bugün 55 bin doların üzerine çıktı. Bitcoin'in fiyatı, bu hafta yüzde 17 civarında değer kazanırken, 2020'nin başından bu yana yüzde 681 arttı.