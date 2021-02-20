Herhangi bir merkez bankası veya resmi kuruluş ile bağı olmayan ve tamamen sanal olarak üretilen Bitcoin, ilk günden itibaren tartışmaların merkezinde yer aldı.

Merkezi bir otoriteye bağlı olmaması Bitcoin'i geleneksel para birimlerinden ayıran temel fark olarak öne çıkarken, bir diğer farkı ise Bitcoin'in herhangi bir aracı olmadan iki kişi arasında işlem yapılmasına olanak sağlaması oldu.

Para transferlerinin geleneksel yöntemlere kıyasla daha güvenli, ucuz ve hızlı yapılabilmesi, basit ve enflasyon riskinin düşük olması, Bitcoin'in temel avantajları arasında gösterildi.

Bu avantajlarının yanı sıra Bitcoin bazı riskleri de beraberinde getirdi. Bitcoin'in izinin sürülememesi, kripto para biriminin ticareti illegal olan ürünlerin ödemesinde veya kara para aklama amacıyla kullanılmasına neden oldu.

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Bitcoin'in yükselişinin ardından birçok kripto para birimi daha ortaya çıktı. Bu para birimleri ise "alt coin" olarak adlandırıldı. Hızla gelişen kripto para dünyasında öne çıkan bazı "alt coin"ler, Litecoin, Ethereum ve Ripple oldu.