Mazot gübre desteği ne zaman yatacak? 2021 mazot gübre desteği ne kadar? Kimler faydalanabilecek?

Çiftçilerin faydalandığı mazot gübre desteklerinin ne zaman yatacağı arama motorlarında sorgulanıyor. Çiftçiler milyonlarca liralık desteklerden faydalanıyor. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamayla çiftçilere müjdeli haber vermişti. Açıklamaların ardından gözler mazot gübre desteğine çevrildi. Peki mazot gübre desteği ne zaman yatacak? 2021 mazot gübre desteği ne kadar olacak? İşte detaylar!
MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısında alınan kararların yanı sıra çiftçilere de müjde verdi.
Açıklamasında; ''Çiftçilerimize 2 müjde vermek istiyoruz. Gübre desteklerini 100'de 100 artışla iki katına çıkartıyoruz. Organik ve organomineral gübre kullanan üreticilerimize ise ilave olarak dekara 10 lira olan destekleme ödemesini 20 liraya yükseltiyoruz.'' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ilkbaharı dönemini işaret etmişti ancak şu an için kesin bir tarih bulunmuyor. 2020 yılında da mazot gübre destek ödemeleri mart-nisan ayları içerisinde yapılmıştı.